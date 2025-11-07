Trump: “Forza di stabilizzazione a Gaza molto presto”. LIVE

La Santa Sede, come anche l'Italia e l'Unione Europea, "hanno ruoli essenziali e complementari nel sostegno a una pace giusta. Apprezziamo le posizioni umanitarie e politiche dell'Europa, il ruolo dell'amica Italia negli aiuti, nello sviluppo e nella sicurezza, e le posizioni morali della Santa Sede". Lo afferma Abu Mazen in una intervista ad Avvenire, dopo l'udienza con Papa Leone e alla vigilia dell'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Tra amarezza, denuncia e speranza il leader novantenne guarda anche al futuro, consegnando le linee guida per affrontare la crisi non solo di Gaza ma di tutta la Terra Santa. "Le comunicazioni politiche dirette tra noi e il governo israeliano sono pressoché inesistenti da anni - ha detto nell'intervista a firma di Nello Scavo e Roberto Cetera, anticipata sul sito di Avvenire e domani in versione integrale sul giornale -, a causa delle politiche estremiste dell'attuale esecutivo, che ha rifiutato gli impegni precedenti e ha continuato con la colonizzazione, con gli attacchi delle forze di occupazione e dei coloni contro il popolo palestinese, con il soffocamento dell'economia e il trattenimento delle entrate palestinesi, che superano i tre miliardi di dollari.