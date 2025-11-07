Trump: “Forza di stabilizzazione a Gaza molto presto”. LIVE

Il presidente americano ha annunciato che il Kazakistan ha aderito agli Accordi di Abramo tra Israele e i paesi musulmani, e che l'Iran ha chiesto la rimozione delle sanzioni Usa. L'Idf ha colpito "diversi depositi di armi" appartenenti all'unità di elite di Hezbollah "costruite nel centro di aree popolate da civili". Mazen oggi da Mattarella e Meloni
La forza internazionale per la stabilizzazione a Gaza sarà sul terreno "molto presto": lo ha detto Donald Trump. Il presidente americano ha annunciato anche che il Kazakistan ha aderito agli Accordi di Abramo tra Israele e i paesi musulmani, e che l'Iran ha chiesto la rimozione delle sanzioni Usa. L'esercito israeliano ha annunciato di aver "completato una serie di attacchi contro infrastrutture terroristiche e depositi di armi della Forza Radwan nel Libano meridionale". L'Idf ha colpito "diversi depositi di armi" appartenenti all'unità di elite di Hezbollah "costruite nel centro di aree popolate da civili". Mazen oggi da Mattarella e Meloni.
Katz: "Hamas non esiste senza i tunnel, li elimineremo tutti"
"Ho ordinato alle Idf di eliminare tutti i tunnel terroristici nella Striscia di Gaza. Fino all'ultimo tunnel. Se non ci sono tunnel, non c'è Hamas". Lo ha scritto su X il ministro della Difesa Israel Katz.
Israele, due feriti gravi per accoltellamento nel centro di Tel Aviv
Due giovani di circa 25 anni sono rimasti gravemente feriti a causa un accoltellamento vicino al London Ministore, nel centro di Tel Aviv. Lo riferiscono i media israeliani. I due sono stati portati all'ospedale Ichilov della città. La polizia ha aperto un'indagine.
Abu Mazen: "Da Santa Sede, Italia e Ue ruolo essenziale per la pace"
La Santa Sede, come anche l'Italia e l'Unione Europea, "hanno ruoli essenziali e complementari nel sostegno a una pace giusta. Apprezziamo le posizioni umanitarie e politiche dell'Europa, il ruolo dell'amica Italia negli aiuti, nello sviluppo e nella sicurezza, e le posizioni morali della Santa Sede". Lo afferma Abu Mazen in una intervista ad Avvenire, dopo l'udienza con Papa Leone e alla vigilia dell'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Tra amarezza, denuncia e speranza il leader novantenne guarda anche al futuro, consegnando le linee guida per affrontare la crisi non solo di Gaza ma di tutta la Terra Santa. "Le comunicazioni politiche dirette tra noi e il governo israeliano sono pressoché inesistenti da anni - ha detto nell'intervista a firma di Nello Scavo e Roberto Cetera, anticipata sul sito di Avvenire e domani in versione integrale sul giornale -, a causa delle politiche estremiste dell'attuale esecutivo, che ha rifiutato gli impegni precedenti e ha continuato con la colonizzazione, con gli attacchi delle forze di occupazione e dei coloni contro il popolo palestinese, con il soffocamento dell'economia e il trattenimento delle entrate palestinesi, che superano i tre miliardi di dollari.
Trump: "Forza di stabilizzazione sul terreno a Gaza molto presto"
La forza internazionale per la stabilizzazione a Gaza sarà sul terreno "molto presto": lo ha detto il presidente americano Donald Trump. "Diversi paesi si sono offerti volontari per intervenire in caso di problemi con Hamas, ad esempio, o di qualsiasi altro problema", ha aggiunto Trump durante una conferenza stampa a margine di un incontro diplomatico alla Casa Bianca con i leader dell'Asia centrale. Mercoledì gli Stati Uniti hanno presentato ai paesi partner una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite volta a sostenere il piano di pace di Trump per Gaza, che include il dispiegamento di una forza internazionale. L'ambasciatore Mike Waltz ha convocato mercoledì i dieci membri eletti del Consiglio, nonché diversi partner regionali (Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Turchia), sottolineando che ciò dimostra un "sostegno regionale" al testo. Secondo fonti diplomatiche, diversi paesi hanno già manifestato la loro disponibilità a partecipare a questa forza di stabilizzazione (Isf), in particolare l'Indonesia, ma insistono su un mandato del Consiglio di sicurezza Onu per l'effettivo dispiegamento di truppe nel territorio palestinese. Questa forza è prevista dall'accordo che ha portato a un fragile cessate il fuoco il 10 ottobre, dopo due anni di guerra devastante innescata dall'offensiva di Hamas. Secondo i termini di questo accordo, sarà composta da una coalizione fatta in gran parte da paesi arabi e musulmani e schierata a Gaza per supervisionare la sicurezza durante il ritiro dell'esercito israeliano.