Avvistamento di droni, chiuso per circa 30 minuti l'aeroporto di Liegi

Dopo quello avvenuto il 4 novembre scorso , un nuovo avvistamento di droni ha interessato l'aeroporto belga di Liegi che ha deciso di sospendere brevemente i voli questa mattina. I controllori del traffico aereo, infatti, hanno spiegato di aver ricevuto la segnalazione di un drone avvistato sopra l'aeroporto intorno alle 7.30 ora italiana. In virtà di tale situazione si è deciso per la chiusura della struttura per circa 30 minuti. "Dobbiamo prendere sul serio ogni segnalazione", ha sottolineato a Sky News il portavoce Kurt Verwilligen. Il governo del Belgio, tra l'altro, aveva convocato nella giornata di ieri, 6 novembre, una riunione d'urgenza per affrontare quello che il ministro della Difesa ha definito un "attacco coordinato".

L'intervento della Germania

Intanto, anche vista la situazione recente, la Germania ha confermato di voler sostenere il Belgio nei suoi sforzi per contrastare proprio i sorvoli dei droni. "Su richiesta del Belgio, la Bundeswehr fornirà supporto a breve termine al nostro Paese vicino, dotandolo di capacità per combattere i piccoli sistemi aerei senza pilota", ha dichiarato, in una nota, il ministero della Difesa tedesco. "La richiesta di assistenza belga è stata motivata da un significativo aumento del numero di avvistamenti di velivoli senza pilota non identificati, anche in prossimità di installazioni militari belghe", è stato riferito ancora.

Media, indagini in Olanda per drone vicino a base aerea

In queste ore è emerso anche la polizia militare olandese sta indagando su un possibile avvistamento di un drone sopra la base aerea di Gilze-Rijen dopo che mercoledì i controllori del traffico aereo avevano individuato un oggetto non identificato che volava vicino alla torre di controllo. L'incidente ha rinnovato le preoccupazioni riguardo alle misteriose attività dei droni in tutta Europa, che diversi governi sospettano possano essere collegate alla Russia. Unità della Marechaussee sono state inviate alla base aerea del Brabante dopo che la segnalazione è stata classificata come un potenziale tentativo di spionaggio. Ma il drone era già scomparso. "La sicurezza dei voli della base era a rischio", ha detto un portavoce al giornale, aggiungendo che l'origine dell'oggetto rimane sconosciuta. Il ministero della Difesa olandese ha dichiarato che al momento non vi sono "segnali o indicazioni di attività russe nello spazio aereo olandese", ma ha confermato che negli ultimi mesi sono state condotte indagini su segnalazioni simili nei pressi della base aerea di Volkel e del porto di Vlissingen.