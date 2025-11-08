Gaza, mandato d'arresto per Netanyahu dalla Turchia: "Genocidio"

La giustizia turca ha emesso mandati di arresto per "genocidio" contro il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e diversi funzionari israeliani, tra cui il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. I mandati di arresto riguardano un totale di 37 sospetti, ha precisato la procura generale di Istanbul in un comunicato, senza tuttavia fornire un elenco completo.

Il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen al Quirinale e da Meloni. Alla premier: "L'Italia riconosca lo stato Palestinese"

