Libano, ondata di raid israeliani: tre morti. Condanna Ue. LIVE

L'esercito israeliano ha confermato l'uccisione nel sud del Libano di affiliati di Hezbollah. Bruxelles: "Stop alle violazioni degli accordi di tregua". Accuse a Israele: palestinesi detenuti in carcere sotterraneo. Yifat Tomer-Yerushalmi, l'ex avvocata militare israeliana arrestata il 2 novembre per aver divulgato alla stampa un video con gli abusi compiuti da soldati israeliani su un detenuto palestinese, ha accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione.
Dopo quasi un mese dalla firma del cessate il fuoco, è tempo di concentrarsi sulla fase due del piano Trump, decisamente più complessa, con punti poco chiari, come quello che riguarda chi vigilerà sulla Striscia e su quale area lo farà.
A quale 'forza internazionale' si sta pensando per Gaza?
Da Israele messaggio a esercito Libano via Usa: "Non fate abbastanza contro Hezbollah"
In un messaggio al Libano trasmesso dagli Stati Uniti, Israele ha lamentato il fatto che l'esercito libanese non sta lavorando a sufficienza per disarmare Hezbollah e ha fatto presente che il gruppo sostenuto dall'Iran sta lavorando per ricostituire il suo arsenale in violazione del cessate il fuoco raggiunto lo scorso anno. A riferirne è l'emittente israeliana Kan.
Nelle ultime settimane - afferma - Hezbollah ha contrabbandato centinaia di razzi dalla Siria al Libano, ha rimesso in condizione di operare i lanciamissili danneggiati nei combattimenti con Israele e ha arruolato migliaia di nuove reclute.
Malore per ex avvocata militare Israele agli arresti
Yifat Tomer-Yerushalmi, l'ex avvocata militare israeliana arrestata il 2 novembre per aver divulgato alla stampa un video con gli abusi compiuti da soldati israeliani su un detenuto palestinese nel carcere di Sde Teiman, ha accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione, dove è agli arresti domiciliari. Lo conferma ai media israeliani l'ospedale Ichilov di Tel Aviv, dove la donna è stata ricoverata. Tomer-Yerushalmi e' vigile ma non ci sono altri aggiornamenti sul suo stato di salute. L'ex avvocata ha ammesso le sue responsabilità e deve rispondere di numerose accuse, tra cui frode e abuso d'ufficio.
