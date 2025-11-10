L'inviato Usa Kushner arrivato in Israele, oggi vedrà Netanyahu. LIVE

Il ministero degli Esteri israeliano ha accolto con favore il terremoto che ha colpito i vertici della Bbc sotto il peso delle polemiche per un documentario su Donald Trump e le accuse di faziosità con proteste arrivate direttamente anche dalla Casa Bianca. Lo riporta Ynet. Il ministero israeliano ha affermato che "le dimissioni evidenziano la natura faziosa che da tempo caratterizza la copertura mediatica della Bbc su Israele. Per troppo tempo, hanno diffuso disinformazione che ha alimentato l'antisemitismo e l'estremismo".