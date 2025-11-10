L'inviato Usa Kushner arrivato in Israele, oggi vedrà Netanyahu. LIVE

Jared Kushner, inviato e genero del presidente Usa Donald Trump, è in Israele e oggi vedrà il premier Benjamin Netanyahu per discutere dell'avanzamento dell'accordo su Gaza. La salma dell'ostaggio restituita da Hamas domenica è del soldato israeliano Hadar Goldin, ucciso a Gaza durante la guerra del 2014. Lo ha confermato l'ufficio del premier Benjamin Netanyahu. Il feretro era stato scortato dalla polizia all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione della salma.
in evidenza
Il genero e inviato del presidente, Jared Kushner, che ha partecipato con Steve Witkoff alle trattative per l'accordo di cessate il fuoco, è arrivato in Israele per incontrare Netanyahu proprio per discutere dell'attuazione del piano, lo riportano i media.
La salma dell'ostaggio restituita domenica da Hamas è del soldato israeliano Hadar Goldin, ucciso a Gaza durante la guerra del 2014. Lo ha confermato l'ufficio del premier Benjamin Netanyahu. La salma era stata consegnata alle forze armate israeliane. Oltre al soldato Hadar Goldin, altre 4 salme di ostaggi uccisi devono ancora essere restituiti a Israele in base all'accordo di cessate il fuoco entrato in vigore un mese fa.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Israele: "Dalla Bbc copertura faziosa, bene le dimissioni"
Il ministero degli Esteri israeliano ha accolto con favore il terremoto che ha colpito i vertici della Bbc sotto il peso delle polemiche per un documentario su Donald Trump e le accuse di faziosità con proteste arrivate direttamente anche dalla Casa Bianca. Lo riporta Ynet. Il ministero israeliano ha affermato che "le dimissioni evidenziano la natura faziosa che da tempo caratterizza la copertura mediatica della Bbc su Israele. Per troppo tempo, hanno diffuso disinformazione che ha alimentato l'antisemitismo e l'estremismo".
Libano, media: raid idf ha colpito auto: un morto
Un raid aereo condotto dalle Forze di difesa israeliane ha colpito un'auto nella zona di Sidone, in Libano. Lo scrivono i media libanesi. In particolare l'emittente 'Al-Mayadeen', vicina a Hezbollah, ha riferito che ''una persona è stata uccisa a causa di un attacco con ujn drone contro un veicolo nella zona di Tyre nel sud del Paese".
Media: Kushner arrivato in Israele, oggi vedrà Netanyahu
Il genero e inviato di Donald Trump, Jared Kushner, è arrivato in Israele dove oggi incontrerà il premier Benyamin Netanyahu. Lo riporta Channel 12.