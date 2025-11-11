Israele, primo sì da Knesset alla pena di morte per i terroristi. LIVE

Le agenzie dell'Onu hanno avviato la campagna di recupero per la vaccinazione di routine, la nutrizione e il monitoraggio della crescita. Lo ha annunciato il portavoce, Farhan Haq, nel corso dell'incontro con i media al Palazzo di Vetro. L'Unicef, l'Agenzia per i rifugiati palestinesi e l'Organizzazione mondiale della sanità, ha detto Haq, stanno portando avanti la "campagna insieme ai partner, in collaborazione con il ministero della Salute". La campagna si concentra sui bambini che avevano saltato le precedenti vaccinazioni e punta a raggiungere complessivamente 44 mila minori.