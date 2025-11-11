Israele, primo sì da Knesset alla pena di morte per i terroristi. LIVE

Offerte Black Friday
Israele, primo sì della Knesset alla pena di morte per i terroristi.

Il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura la proposta di legge sulla pena di morte per i terroristi che uccidono cittadini israeliani. Si tratta del primo di tre voti necessari all'approvazione definitiva della norma. "Siamo sulla buona strada per fare la storia. Lo abbiamo promesso e lo abbiamo mantenuto", ha esultato su X il ministro dell'ultradestra Itamar Ben Gvir

La Knesset - il Parlamento di Israele - ha approvato in prima lettura la proposta di legge sulla pena di morte per i terroristi che uccidono cittadini israeliani. Si tratta del primo di tre voti necessari all'approvazione definitiva della norma. "Siamo sulla buona strada per fare la storia. Lo abbiamo promesso e lo abbiamo mantenuto", ha esultato su X il ministro dell'ultradestra Itamar Ben Gvir.

Primo sì della Knesset alla pena di morte per i terroristi

Onu: a Gaza al via vaccinazione per 44 mila bambini

Le agenzie dell'Onu hanno avviato la campagna di recupero per la vaccinazione di routine, la nutrizione e il monitoraggio della crescita. Lo ha annunciato il portavoce, Farhan Haq, nel corso dell'incontro con i media al Palazzo di Vetro. L'Unicef, l'Agenzia per i rifugiati palestinesi e l'Organizzazione mondiale della sanità, ha detto Haq, stanno portando avanti la "campagna insieme ai partner, in collaborazione con il ministero della Salute". La campagna si concentra sui bambini che avevano saltato le precedenti vaccinazioni e punta a raggiungere complessivamente 44 mila minori. 

