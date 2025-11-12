Onu: "A Gaza cibo a un milione di persone". Idf arrestano coloni. LIVE

Offerte Black Friday
Onu: "A Gaza cibo a un milione di persone". Idf arrestano diversi coloni in Cisgiordania

A un mese dal cessate il fuoco sulla Striscia i centri di alimentazione sono stati riaperti ed i servizi ospedalieri stanno curando un numero maggiore di pazienti. Sono inoltre riprese le vaccinazioni fondamentali. "La missione Unifil rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità e la sicurezza dell'intero Medio Oriente ha detto il ministro della Difesa Crosetto 

A un mese dal cessate il fuoco a Gaza, le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie legate all'Onu hanno fornito cibo a più di un milione di persone. Lo ha annunciato l'inviato per gli

affari umanitari dell'Onu, Tom Fletcher. "I centri di alimentazione sono stati riaperti - ha aggiunto - e i servizi ospedalieri stanno curando un numero maggiore di pazienti. Sono inoltre riprese le vaccinazioni fondamentali". Le Idf hanno arrestato diversi coloni della Cisgiordania che hanno dato fuoco a veicoli e camion palestinesi, nonché a una fabbrica e a terreni agricoli a Beit Lid, vicino alla città palestinese di Tulkarem, nella Cisgiordania settentrionale. 

"Cordiale e costruttivo incontro con il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le Operazioni di Pace, Lacroix. Al centro del dialogo, il ruolo essenziale delle Nazioni Unite nell'attuale scenario internazionale e la necessità di un multilateralismo rinnovato, capace di rafforzare l'efficacia delle missioni di pace e delle iniziative di stabilizzazione. La missione Unifil rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità e la sicurezza dell'intero Medio Oriente. Occorre valutare con attenzione modalità e tempi di un eventuale ritiro o, in alternativa, la possibilità di assicurare una nuova e solida presenza internazionale che ne raccolga l'eredità e ne garantisca la continuità". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X. 

Onu: "A Gaza portato cibo a un milione di persone"

A un mese dal cessate il fuoco a Gaza, le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie legate all'Onu hanno fornito cibo a piu' di un milione di persone. Lo ha annunciato l'inviato per gli affari umanitari dell'Onu, Tom Fletcher. "I centri di alimentazione sono stati riaperti - ha aggiunto - e i servizi ospedalieri stanno curando un numero maggiore di pazienti. Sono inoltre riprese le vaccinazioni fondamentali". 

Idf arrestano diversi coloni in Cisgiordania

Le IDF hanno arrestato diversi coloni della Cisgiordania che hanno dato fuoco a veicoli e camion palestinesi, nonche' a una fabbrica e a terreni agricoli a Beit Lid, vicino alla citta' palestinese di Tulkarem, nella Cisgiordania settentrionale. L'esercito israeliano ha dichiarato che le sue forze sono state inviate nella zona dopo che i media palestinesi hanno riferito che alcuni giovani residenti in cima alla collina hanno lanciato un attacco incendiario contro i camion di un caseificio locale vicino a Beit Lid. L'attacco avrebbe interessato anche la fabbrica, terreni agricoli, capannoni metallici e diverse tende appartenenti a famiglie beduine. 

