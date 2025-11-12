Onu: "A Gaza cibo a un milione di persone". Idf arrestano coloni. LIVE

A un mese dal cessate il fuoco a Gaza, le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie legate all'Onu hanno fornito cibo a più di un milione di persone. Lo ha annunciato l'inviato per gli

affari umanitari dell'Onu, Tom Fletcher. "I centri di alimentazione sono stati riaperti - ha aggiunto - e i servizi ospedalieri stanno curando un numero maggiore di pazienti. Sono inoltre riprese le vaccinazioni fondamentali". Le Idf hanno arrestato diversi coloni della Cisgiordania che hanno dato fuoco a veicoli e camion palestinesi, nonché a una fabbrica e a terreni agricoli a Beit Lid, vicino alla città palestinese di Tulkarem, nella Cisgiordania settentrionale.

"Cordiale e costruttivo incontro con il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le Operazioni di Pace, Lacroix. Al centro del dialogo, il ruolo essenziale delle Nazioni Unite nell'attuale scenario internazionale e la necessità di un multilateralismo rinnovato, capace di rafforzare l'efficacia delle missioni di pace e delle iniziative di stabilizzazione. La missione Unifil rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità e la sicurezza dell'intero Medio Oriente. Occorre valutare con attenzione modalità e tempi di un eventuale ritiro o, in alternativa, la possibilità di assicurare una nuova e solida presenza internazionale che ne raccolga l'eredità e ne garantisca la continuità". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X.

