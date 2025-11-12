Onu: "A Gaza cibo a un milione di persone". Idf arrestano coloni. LIVE

Onu: "A Gaza cibo a un milione di persone". Idf arrestano diversi coloni in Cisgiordania
A un mese dal cessate il fuoco sulla Striscia i centri di alimentazione sono stati riaperti ed i servizi ospedalieri stanno curando un numero maggiore di pazienti. Sono inoltre riprese le vaccinazioni fondamentali. "La missione Unifil rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità e la sicurezza dell'intero Medio Oriente ha detto il ministro della Difesa Crosetto
in evidenza
A un mese dal cessate il fuoco a Gaza, le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie legate all'Onu hanno fornito cibo a più di un milione di persone. Lo ha annunciato l'inviato per gli
affari umanitari dell'Onu, Tom Fletcher. "I centri di alimentazione sono stati riaperti - ha aggiunto - e i servizi ospedalieri stanno curando un numero maggiore di pazienti. Sono inoltre riprese le vaccinazioni fondamentali". Le Idf hanno arrestato diversi coloni della Cisgiordania che hanno dato fuoco a veicoli e camion palestinesi, nonché a una fabbrica e a terreni agricoli a Beit Lid, vicino alla città palestinese di Tulkarem, nella Cisgiordania settentrionale.
"Cordiale e costruttivo incontro con il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le Operazioni di Pace, Lacroix. Al centro del dialogo, il ruolo essenziale delle Nazioni Unite nell'attuale scenario internazionale e la necessità di un multilateralismo rinnovato, capace di rafforzare l'efficacia delle missioni di pace e delle iniziative di stabilizzazione. La missione Unifil rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità e la sicurezza dell'intero Medio Oriente. Occorre valutare con attenzione modalità e tempi di un eventuale ritiro o, in alternativa, la possibilità di assicurare una nuova e solida presenza internazionale che ne raccolga l'eredità e ne garantisca la continuità". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Onu: "A Gaza portato cibo a un milione di persone"
A un mese dal cessate il fuoco a Gaza, le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie legate all'Onu hanno fornito cibo a piu' di un milione di persone. Lo ha annunciato l'inviato per gli affari umanitari dell'Onu, Tom Fletcher. "I centri di alimentazione sono stati riaperti - ha aggiunto - e i servizi ospedalieri stanno curando un numero maggiore di pazienti. Sono inoltre riprese le vaccinazioni fondamentali".
Idf arrestano diversi coloni in Cisgiordania
Le IDF hanno arrestato diversi coloni della Cisgiordania che hanno dato fuoco a veicoli e camion palestinesi, nonche' a una fabbrica e a terreni agricoli a Beit Lid, vicino alla citta' palestinese di Tulkarem, nella Cisgiordania settentrionale. L'esercito israeliano ha dichiarato che le sue forze sono state inviate nella zona dopo che i media palestinesi hanno riferito che alcuni giovani residenti in cima alla collina hanno lanciato un attacco incendiario contro i camion di un caseificio locale vicino a Beit Lid. L'attacco avrebbe interessato anche la fabbrica, terreni agricoli, capannoni metallici e diverse tende appartenenti a famiglie beduine.