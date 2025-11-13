Gaza, Onu: Israele sotto accusa per torture a palestinesi. LIVE

Israele è stata messa sotto accusa dal comitato dell'Onu contro la tortura, dopo la segnalazione di numerosi resoconti che hanno indicato atti di tortura contro detenuti palestinesi. Accuse simili sono state fatte anche ad Hamas per il trattamento degli ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza. Secondo i media israeliani, gli Usa starebbero progettando di costruire una grande base militare In Israele, destinata alle forze internazionali che opereranno nella Striscia per mantenere il cessate il fuoco. Tajani: “L'impegno italiano in Medio Oriente sarà importante, vedremo che tipo di impegno: può essere la formazione della polizia palestinese". Herzog ha ricevuto una lettera di Trump in cui lo invita a concedere la grazia al premier Netanyahu, definendo il processo a suo carico "politico e ingiustificato".

