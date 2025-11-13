Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, Onu: Israele sotto accusa per torture a palestinesi. LIVE

live Mondo
©Getty

Israele è stata messa sotto accusa dal comitato dell'Onu contro la tortura, dopo la segnalazione di numerosi resoconti che hanno indicato atti di tortura contro detenuti palestinesi. Accuse simili sono state fatte anche ad Hamas per il trattamento degli ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza. Secondo i media israeliani, gli Usa starebbero progettando di costruire una grande base militare In Israele, destinata alle forze internazionali che opereranno nella Striscia per mantenere il cessate il fuoco

in evidenza

Israele è stata messa sotto accusa dal comitato dell'Onu contro la tortura, dopo la segnalazione di numerosi resoconti che hanno indicato atti di tortura contro detenuti palestinesi. Accuse simili sono state fatte anche ad Hamas per il trattamento degli ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza. Secondo i media israeliani, gli Usa starebbero progettando di costruire una grande base militare In Israele, destinata alle forze internazionali che opereranno nella Striscia per mantenere il cessate il fuoco. Tajani: “L'impegno italiano in Medio Oriente sarà importante, vedremo che tipo di impegno: può essere la formazione della polizia palestinese". Herzog ha ricevuto una lettera di Trump in cui lo invita a concedere la grazia al premier Netanyahu, definendo il processo a suo carico "politico e ingiustificato".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Mondo: Ultime notizie

Gaza, Onu: Israele sotto accusa per torture a palestinesi. LIVE

live Mondo

Israele è stata messa sotto accusa dal comitato dell'Onu contro la tortura, dopo la segnalazione...

Scandalo corruzione a Kiev, Zelensky licenzia due ministri. LIVE

live Mondo

Dilaga lo scandalo corruzione in Ucraina, con accuse di gravi appropriazioni indebite nel settore...

Parigi, 10 anni fa la strage del Bataclan e allo Stade de France

Mondo

La capitale francese viene colpita al cuore da una serie di attacchi terroristici sferrati da un...

17 foto
epa10972883 An elected official places a bouquet of flowers in front of a commemorative plaque, to mark the eighth anniversary of the Paris attacks, near the 'Bonne Bierre' bar in Paris, France, 13 November 2023. On 13 November 2015, gunmen killed 130 people in a terrorist attack across Parisian cafes, the Stade de France stadium and the Eagles of Death Metal concert at the Bataclan concert hall. EPA/BERTRAND GUAY / POOL MAXPPP OUT

Gaza, ipotesi addestramento in Italia della futura polizia palestinese

Mondo

L’Italia sembra pronta a giocare un ruolo centrale nella formazione dei futuri agenti...

Usa progettano base vicino Gaza. Tajani: "Forte impegno Italia"

Mondo

Secondo i media israeliani, gli Usa starebbero progettando di costruire una grande base militare...

Mondo: I più letti