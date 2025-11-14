Anp: "Israele ha ucciso 2 ragazzi in Cisgiordania". Idf: "Terroristi"

L'Autorità Nazionale Palestinese ha annunciato questa sera la morte di due ragazzi quindicenni uccisi dal fuoco israeliano nei pressi di Hebron, nella Cisgiordania meridionale, dove l'esercito israeliano aveva precedentemente annunciato di aver "eliminato due terroristi". Il ministero della Salute palestinese ha annunciato, senza ulteriori dettagli, "il martirio di Bilal Bahaa Ali Baaran (15 anni) e Mohammad Mahmoud Abu Ayache (15 anni), uccisi dai proiettili dell'occupazione, oggi pomeriggio, nei pressi di Beit Omar, a nord di Hebron". L'esercito israeliano aveva precedentemente indicato che i soldati operanti nella zona di Karmei Tzur, un insediamento ebraico vicino al villaggio palestinese di Beit Omar, pochi chilometri a nord di Hebron, avevano "eliminato due terroristi in procinto di compiere un attacco". Israele occupa la Cisgiordania dal 1967.