Anp: "Israele ha ucciso 2 ragazzi in Cisgiordania". Idf: "Terroristi"

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, Anp: "Israele ha ucciso 2 adolescenti in Cisgiordania". Idf: "Erano terroristi" LIVE

live Mondo
©Ansa

L'Autorità nazionale palestinese ha denunciato l'uccisione di due ragazzi quindicenni uccisi dal fuoco israeliano nei pressi di Hebron, nella Cisgiordania meridionale, dove l'esercito israeliano aveva precedentemente annunciato di aver "eliminato due terroristi". Restituito da Hamas il corpo di un ostaggio: identificato come Meny Godard

in evidenza

L'Autorità nazionale palestinese ha denunciato l'uccisione di due ragazzi quindicenni uccisi dal fuoco israeliano nei pressi di Hebron, nella Cisgiordania meridionale, dove l'esercito israeliano aveva precedentemente annunciato di aver "eliminato due terroristi". 

Il corpo dell'ostaggio israeliano restituito questa sera da Hamas è stato identificato come Meny Godard, 73 anni, ucciso a Be'eri il 7 ottobre 2023. Coloni israeliani hanno incendiato nella notte una moschea nel villaggio palestinese di Kifl Hares, vicino ad Ariel in Cisgiordania, lasciando scritte sui muri con minacce al capo del Comando centrale dell'Idf, Avi Blot.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Anp: "Uccisi da Israele due adolescenti in Cisgiordania" (2)

L'Autorità Nazionale Palestinese ha annunciato questa sera la morte di due ragazzi quindicenni uccisi dal fuoco israeliano nei pressi di Hebron, nella Cisgiordania meridionale, dove l'esercito israeliano aveva precedentemente annunciato di aver "eliminato due terroristi".    Il ministero della Salute palestinese ha annunciato, senza ulteriori dettagli, "il martirio di Bilal Bahaa Ali Baaran (15 anni) e Mohammad Mahmoud Abu Ayache (15 anni), uccisi dai proiettili dell'occupazione, oggi pomeriggio, nei pressi di Beit Omar, a nord di Hebron".    L'esercito israeliano aveva precedentemente indicato che i soldati operanti nella zona di Karmei Tzur, un insediamento ebraico vicino al villaggio palestinese di Beit Omar, pochi chilometri a nord di Hebron, avevano "eliminato due terroristi in procinto di compiere un attacco". Israele occupa la Cisgiordania dal 1967.

Anp: "Uccisi da Israele due adolescenti in Cisgiordania"

L'Autorità nazionale palestinese ha denunciato l'uccisione di due adolescenti in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano.

Mondo: Ultime notizie

Re Carlo III compie 77 anni: i tre anni di regno e la sfida al cancro

Mondo

Il sovrano festeggia il quarto compleanno da re, dopo la morte di Elisabetta e il terzo dopo...

13 foto
King Charles III during a visit to the Royal Horticultural Society of Aberdeen's 200th Flower Show at Duthie Park, Aberdeen. Picture date: Saturday August 31, 2024.

Anp: "Israele ha ucciso 2 ragazzi in Cisgiordania". Idf: "Terroristi"

live Mondo

L'Autorità nazionale palestinese ha denunciato l'uccisione di due ragazzi quindicenni uccisi dal...

Centinaia di missili e droni colpiscono Kiev: vittime e feriti. LIVE

live Mondo

Le regioni ucraine sotto attacco russo stanotte, con Kiev bersagliata da centinaia di missili e...

Guerra Ucraina, offensiva russa nel Donetsk e Donbass: la situazione

Mondo

Più o meno un quinto del Paese è oggi in mano agli invasori, ma in realtà negli ultimi due anni...

14 foto

Patto Ue sui migranti, dalla solidarietà ai rimpatri: le nuove regole

Mondo

L’ultima a parlarne è stata la premier italiana, Giorgia Meloni: “Quando entrerà in vigore" il...

Mondo: I più letti