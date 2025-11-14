Anp: "Israele ha ucciso 2 ragazzi in Cisgiordania". Idf: "Terroristi"

Gaza, Anp: "Israele ha ucciso 2 adolescenti in Cisgiordania". Idf: "Erano terroristi" LIVE
L'Autorità nazionale palestinese ha denunciato l'uccisione di due ragazzi quindicenni uccisi dal fuoco israeliano nei pressi di Hebron, nella Cisgiordania meridionale, dove l'esercito israeliano aveva precedentemente annunciato di aver "eliminato due terroristi". Restituito da Hamas il corpo di un ostaggio: identificato come Meny Godard
in evidenza
L'Autorità nazionale palestinese ha denunciato l'uccisione di due ragazzi quindicenni uccisi dal fuoco israeliano nei pressi di Hebron, nella Cisgiordania meridionale, dove l'esercito israeliano aveva precedentemente annunciato di aver "eliminato due terroristi".
Il corpo dell'ostaggio israeliano restituito questa sera da Hamas è stato identificato come Meny Godard, 73 anni, ucciso a Be'eri il 7 ottobre 2023. Coloni israeliani hanno incendiato nella notte una moschea nel villaggio palestinese di Kifl Hares, vicino ad Ariel in Cisgiordania, lasciando scritte sui muri con minacce al capo del Comando centrale dell'Idf, Avi Blot.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Anp: "Uccisi da Israele due adolescenti in Cisgiordania" (2)
L'Autorità Nazionale Palestinese ha annunciato questa sera la morte di due ragazzi quindicenni uccisi dal fuoco israeliano nei pressi di Hebron, nella Cisgiordania meridionale, dove l'esercito israeliano aveva precedentemente annunciato di aver "eliminato due terroristi". Il ministero della Salute palestinese ha annunciato, senza ulteriori dettagli, "il martirio di Bilal Bahaa Ali Baaran (15 anni) e Mohammad Mahmoud Abu Ayache (15 anni), uccisi dai proiettili dell'occupazione, oggi pomeriggio, nei pressi di Beit Omar, a nord di Hebron". L'esercito israeliano aveva precedentemente indicato che i soldati operanti nella zona di Karmei Tzur, un insediamento ebraico vicino al villaggio palestinese di Beit Omar, pochi chilometri a nord di Hebron, avevano "eliminato due terroristi in procinto di compiere un attacco". Israele occupa la Cisgiordania dal 1967.
Anp: "Uccisi da Israele due adolescenti in Cisgiordania"
L'Autorità nazionale palestinese ha denunciato l'uccisione di due adolescenti in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano.