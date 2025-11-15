Gaza, lunedì il voto sulla risoluzione Usa al Consiglio Onu. LIVE

Lunedì è prevista la votazione sulla risoluzione degli Stati Uniti per Gaza, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, stando a fonti diplomatiche, come riferisce l'Afp. La Russia ha presentato al Consiglio di sicurezza una propria bozza di risoluzione su Gaza, in opposizione a quella americana. Nel testo, Mosca non menziona la smilitarizzazione della Striscia e si oppone alla permanenza di Israele oltre la Linea Gialla
Lunedì 17 novembre è prevista la votazione sulla risoluzione degli Stati Uniti per Gaza, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, stando a fonti diplomatiche, come riferisce l'Afp.
La Russia sfida gli Stati Uniti sul futuro di Gaza, presentando una propria bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza dell'Onu, in opposizione a quella americana. Nel testo, visionato da Reuters e Channel 12, Mosca non menziona la smilitarizzazione della Striscia e si oppone alla permanenza di Israele oltre la Linea Gialla.
“Modello IRA” per il disarmo di Hamas, cos’è e perché se ne parla per il futuro di Gaza
Mentre regge - a fatica - il cessate il fuoco a Gaza, ci si interroga su quale possa essere il percorso della seconda fase del piano di Donald Trump verso la pace. E tra le diverse possibilità che sono state ventilate, si è parlato anche di un “modello IRA” per la fine della lotta armata di Hamas. Ma come si arrivò alla fine del conflitto in Irlanda del Nord, ed è davvero replicabile per far terminare la guerra che ha devastato la Striscia?
Gaza, cos'è il 'modello IRA' per il disarmo di HamasVai al contenuto
