Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, lunedì il voto sulla risoluzione Usa al Consiglio Onu. LIVE

live Mondo
©Ansa

Lunedì è prevista la votazione sulla risoluzione degli Stati Uniti per Gaza, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, stando a fonti diplomatiche, come riferisce l'Afp. La Russia ha presentato al Consiglio di sicurezza una propria bozza di risoluzione su Gaza, in opposizione a quella americana. Nel testo, Mosca non menziona la smilitarizzazione della Striscia e si oppone alla permanenza di Israele oltre la Linea Gialla

in evidenza

Lunedì 17 novembre è prevista la votazione sulla risoluzione degli Stati Uniti per Gaza, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, stando a fonti diplomatiche, come riferisce l'Afp.

La Russia sfida gli Stati Uniti sul futuro di Gaza, presentando una propria bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza dell'Onu, in opposizione a quella americana. Nel testo, visionato da Reuters e Channel 12, Mosca non menziona la smilitarizzazione della Striscia e si oppone alla permanenza di Israele oltre la Linea Gialla.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

“Modello IRA” per il disarmo di Hamas, cos’è e perché se ne parla per il futuro di Gaza

Mentre regge - a fatica - il cessate il fuoco a Gaza, ci si interroga su quale possa essere il percorso della seconda fase del piano di Donald Trump verso la pace. E tra le diverse possibilità che sono state ventilate, si è parlato anche di un “modello IRA” per la fine della lotta armata di Hamas. Ma come si arrivò alla fine del conflitto in Irlanda del Nord, ed è davvero replicabile per far terminare la guerra che ha devastato la Striscia?

Gaza, cos'è il 'modello IRA' per il disarmo di Hamas

Gaza, cos'è il 'modello IRA' per il disarmo di Hamas

Vai al contenuto

Gaza, lunedì il voto sulla risoluzione Usa al Consiglio Onu

Lunedì è prevista la votazione sulla risoluzione degli Stati Uniti per Gaza, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, stando a fonti diplomatiche, come riferisce l'Afp.

Mondo: Ultime notizie

Gaza, lunedì il voto sulla risoluzione Usa al Consiglio Onu. LIVE

live Mondo

Lunedì è prevista la votazione sulla risoluzione degli Stati Uniti per Gaza, al...

Ucraini accerchiati a Dimitrov. Zelensky: "Presto nuova difesa aerea"

live Mondo

I soldati russi hanno concluso l'accerchiamento vicino a Dimitrov, nel Donetsk, secondo quanto ha...

Leva militare, in Germania accordo su riforma. E negli altri Paesi?

Mondo

Scelta storica della Germania che reintroduce la visita medica obbligatoria, mentre la leva...

10 foto
Leva militare obbligatoria, dove è stata reintrodotta in Europa?

Mosca propone una bozza all'Onu su Gaza e sfida agli Usa

Mondo

La Russia ha presentato al Consiglio di sicurezza una propria bozza di risoluzione su Gaza, in...

Duro attacco su Kiev: vittime. Mosca: Colpite industrie militari

Mondo

Un'altra notte di terrore a Kiev. Pioggia di missili e droni russi, il bilancio è di almeno 4...

Mondo: I più letti