Telefonata Putin-Netanyahu su Gaza. Domani voto Onu su risoluzione Usa

"Tolleranza zero" nei confronti di qualsiasi spostamento forzato di palestinesi dalla Striscia di Gaza nel dopoguerra: su questa posizione si sono detti allineati il re di Giordania Abdulla II e il primo ministro del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, che il sovrano hashemita in una visita di due giorni ha incontrato a Islamabad. I due leader hanno affermato che Giordania e Pakistan sono totalmente concordi sulla salvaguardia dei diritti territoriali palestinesi e contrari a qualsiasi trasferimento della popolazione da Gaza, secondo una dichiarazione ufficiale. Sharif e Re Abdullah II hanno concordato di intensificare il coordinamento tra le otto nazioni arabe e islamiche che collaborano con gli Stati Uniti per un cessate il fuoco a Gaza e il Piano di Pace di Sharm el-Sheikh per la Gaza.