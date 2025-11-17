Gaza, oggi voto all'Onu su risoluzione americana. LIVE

In una dichiarazione pubblicata nella notte da Hamas a nome delle fazioni palestinesi, si afferma che la risoluzione presentata dagli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è "pericolosa". La Russia presenterà una risoluzione sulla Striscia alternativa a quella degli Stati Uniti che menzioni esplicitamente la soluzione a due Stati come conclusione del conflitto. Netanyahu ribadisce: "No allo Stato di Palestina"
in evidenza
Oggi il voto in Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla risoluzione americana per Gaza, ma pesa l'incognita della Russia, che potrebbe porre il suo veto. In una dichiarazione pubblicata nella notte da Hamas a nome delle fazioni palestinesi, si afferma che la risoluzione presentata dagli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è "pericolosa" e "un tentativo di sottomettere la Striscia di Gaza all'autorità internazionale". La dichiarazione afferma che le fazioni respingono qualsiasi clausola relativa al disarmo di Gaza o che leda "il diritto del popolo palestinese alla resistenza". Viene respinta anche qualsiasi presenza militare straniera all'interno della Striscia, che costituirebbe - viene detto nella dichiarazione - una violazione della sovranità palestinese. La Russia presenterà una risoluzione sulla Striscia alternativa a quella degli Stati Uniti che menzioni esplicitamente la soluzione a due Stati come conclusione del conflitto. Netanyahu ribadisce: "No allo Stato di Palestina". Al confine tra Israele e Libano intanto nuove tensioni tra l'Idf e il contingente internazionale dell'Unifil.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Fuoco dell'Idf sui caschi blu, nuova tensione in Libano
Mohammed bin Salman alla corte di Donald Trump per la sua prima visita alla Casa Bianca dal 2018. Un incontro non facile per il presidente americano che, travolto dalle critiche per il caso di Jeffrey Epstein, sperava di risollevarsi dalla bufera portando a casa l'adesione dell'Arabia Saudita agli Accordi di Abramo. Ma un'intesa appare più che improbabile: il tycoon si prepara a incassare il no di Riad a una normalizzazione dei rapporti con il governo Netanyahu, mentre torna a salire la tensione tra Israele e l'Unifil con un nuovo attacco dell'Idf ai caschi blu. La forza Onu di interposizione nel sud del Libano ha annunciato di essere stata, ancora una volta, bersaglio di tiri da parte delle forze armate israeliane, ma senza conseguenze per i suoi militari.
Capo Idf: "Pronti a occupare territorio Gaza oltre linea gialla"
Le Forze della difesa israeliana ''devono essere pronte a occupare il territorio oltre la Linea Gialla'' nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il capo di Stato Maggiore delle Idf, il generale Eyal Zamir, spiegando che l'esercito israeliano deve "stabilire rapidamente il controllo operativo" delle aree di Gaza "oltre la Linea Gialla". Parlando alle truppe a Rafah, nel sud dell'enclave palestinese, Zamir ha affermato che le Idf "continueranno a operare per impedire la rinascita di Hamas, controllando le aree chiave e gli ingressi di Gaza". L'obiettivo, ha aggiunto, è ''insistere per far sì che il regime di Hamas non esista dall'altra parte del confine. Anche se ciò richiederà tempo".
Netanyahu: "No a Stato palestinese, Hamas sarà disarmata"
"La nostra opposizione a uno Stato palestinese in qualsiasi territorio non è cambiata. Gaza verrà smobilitata e Hamas disarmata, con le buone o con le cattive. Non ho bisogno di rinforzi, tweet o prediche da nessuno". Lo ha ribadito il premier israeliano Benjamin Netanyahu su X, dopo aver espresso gli stessi concetti questa mattina, aprendo la riunione settimanale del governo.
Hamas, fazioni palestinesi respingono "pericoloso" piano Usa
In una dichiarazione pubblicata nella notte da Hamas a nome delle fazioni palestinesi, si afferma che la risoluzione presentata dagli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è "pericolosa" e "un tentativo di sottomettere la Striscia di Gaza all'autorità internazionale". Lo riportano i media di Israele. La dichiarazione afferma che le fazioni respingono qualsiasi clausola relativa al disarmo di Gaza o che leda "il diritto del popolo palestinese alla resistenza". Viene respinta anche qualsiasi presenza militare straniera all'interno della Striscia, che costituirebbe - viene detto nella dichiarazione - una violazione della sovranità palestinese. "Qualsiasi forza internazionale deve essere direttamente subordinata alle Nazioni Unite e operare in coordinamento con le istituzioni palestinesi ufficiali, senza la partecipazione dell'occupazione", si legge. Oggi le Nazioni Unite voteranno sulla risoluzione che approva il piano globale per il cessate il fuoco a Gaza del presidente americano Donald Trump.