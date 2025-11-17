Gaza, oggi voto all'Onu su risoluzione americana. LIVE

Le Forze della difesa israeliana ''devono essere pronte a occupare il territorio oltre la Linea Gialla'' nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il capo di Stato Maggiore delle Idf, il generale Eyal Zamir, spiegando che l'esercito israeliano deve "stabilire rapidamente il controllo operativo" delle aree di Gaza "oltre la Linea Gialla". Parlando alle truppe a Rafah, nel sud dell'enclave palestinese, Zamir ha affermato che le Idf "continueranno a operare per impedire la rinascita di Hamas, controllando le aree chiave e gli ingressi di Gaza". L'obiettivo, ha aggiunto, è ''insistere per far sì che il regime di Hamas non esista dall'altra parte del confine. Anche se ciò richiederà tempo".