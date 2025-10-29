Offerte Sky
Perché Trump non può permettersi il fallimento della tregua a Gaza

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Il fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas è per il presidente Usa molto più di un obiettivo diplomatico. È una prova di forza globale e il banco di prova della sua politica estera in Medio Oriente. Washington teme che un fallimento rafforzi l’influenza turca nella regione. Ma Netanyahu, stretto fra gli ultrà e le pressioni interne, continua a minare la stabilità. Il tycoon sa che perdere questa partita significherebbe perdere il controllo del tavolo mediorientale

