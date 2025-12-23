Uk, fece stuprare la moglie per 13 anni: processo inizierà a gennaio

ll 49enne Philip Youn è stato arrestato e incriminato dalla polizia con l'accusa d'aver infierito (sessualmente e non solo) per 13 anni consecutivi sull'ex consorte, con il coinvolgimento di cinque coimputati. Consigliere comunale fra il 2007 e il 2010, venne eletto tra le file Tory. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 23 gennaio

Emergono nuovi dettagli nella storia di orrore che arriva dal Regno Unito, molto simile a quello francese di Gisele Pelicot, dove una donna è stata sottoposta per anni ad abusi indicibili, drogata e violentata dal marito con la complicità di almeno altri cinque uomini. È il contesto della terribile vicenda che ha portato alla sbarra nel Regno Unito, dinanzi a un giudice della Swindon Magistrates' Court, un ex esponente politico locale conservatore.

Ex consigliere comunale eletto tra le file Tory

Il presunto orco si chiama Philip Young, ha 49 anni, ed è stato arrestato e incriminato dalla polizia con l'accusa d'aver infierito (sessualmente e non solo) per 13 anni consecutivi sull'ormai ex consorte, con il coinvolgimento a vario titolo di cinque coimputati. Consigliere comunale fra il 2007 e il 2010, eletto tra le file Tory nell'amministrazione di Covingham and Nythe, presso Swindon, nella benestante contea residenziale del Wiltshire, in Inghilterra del sud, è stato denunciato dopo la separazione dalla moglie. Il giudice ha ora stabilito che resti in custodia cautelare in carcere in attesa della prima udienza dibattimentale - fissata per il 23 gennaio di fronte alla Swindon Crown Court - del processo in cui sarà chiamato a rispondere delle pesanti imputazioni che lo riguardano.