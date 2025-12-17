Media: nessuna decisione al vertice di Doha sulla forza per Gaza. LIVE

La conferenza di Doha sulla forza di sicurezza internazionale per Gaza, promossa dal Comando Centrale Usa (Centcom), non è riuscita a prendere decisioni chiave sul dispiegamento della forza e sul suo mandato. Lo ha dichiarato un funzionario europeo al Times of Israel. Il forum ha anche discusso i prossimi passi, tra cui una riunione dei capi di stato maggiore a gennaio
La conferenza di Doha sulla forza di sicurezza internazionale per Gaza, promossa dal Comando Centrale Usa (Centcom), non è riuscita a prendere decisioni chiave sul dispiegamento della forza e sul suo mandato. Lo ha dichiarato un funzionario europeo al Times of Israel. La conferenza, spiega il media israeliano, è iniziata con la presentazione da parte di un alto ufficiale statunitense sugli obiettivi americani per la forza nascente e su una proposta di missione, ha spiegato il funzionario, aggiungendo che la discussione era la continuazione di un recente incontro iniziale a Washington. Ai paesi partecipanti alla conferenza è stato poi chiesto di dichiarare se fossero interessati a unirsi alla forza e se sarebbero arrivati a confermare la loro partecipazione, ha detto il funzionario europeo. Il forum ha anche discusso i prossimi passi, tra cui una riunione dei capi di stato maggiore a gennaio. La sede dell'incontro non è ancora nota. Non c'è ancora "una risposta chiara" sul mandato della forza e se sarà coinvolta nel disarmo di Hamas, ha spiegato il funzionario europeo.
Esponenti dell'amministrazione Trump stanno cercando di reclutare una forza multinazionale di circa 10.000 soldati, sotto il comando di un generale statunitense, per stabilizzare Gaza nel dopoguerra.
Idf: attività di routine per demolire infrastrutture di Hamas
Dopo che i media palestinesi hanno riportato una serie di attacchi aerei israeliani nella parte orientale di Gaza City, l'Idf afferma di star conducendo attività di routine per demolire le infrastrutture di Hamas nella zona. Lo riferisce Times of Israel. L'attività si sta svolgendo sul lato israeliano della linea del cessate il fuoco di Gaza, si legge.
Media: nessuna decisione al vertice a Doha sulla forza per Gaza
