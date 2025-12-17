Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Medio Oriente, media: nessuna decisione al vertice di Doha sulla forza per Gaza. LIVE

live Mondo

La conferenza di Doha sulla forza di sicurezza internazionale per Gaza, promossa dal Comando Centrale Usa (Centcom), non è riuscita a prendere decisioni chiave sul dispiegamento della forza e sul suo mandato. Lo ha dichiarato un funzionario europeo al Times of Israel. Il forum ha anche discusso i prossimi passi, tra cui una riunione dei capi di stato maggiore a gennaio

in evidenza

La conferenza di Doha sulla forza di sicurezza internazionale per Gaza, promossa dal Comando Centrale Usa (Centcom), non è riuscita a prendere decisioni chiave sul dispiegamento della forza e sul suo mandato. Lo ha dichiarato un funzionario europeo al Times of Israel. La conferenza, spiega il media israeliano, è iniziata con la presentazione da parte di un alto ufficiale statunitense sugli obiettivi americani per la forza nascente e su una proposta di missione, ha spiegato il funzionario, aggiungendo che la discussione era la continuazione di un recente incontro iniziale a Washington. Ai paesi partecipanti alla conferenza è stato poi chiesto di dichiarare se fossero interessati a unirsi alla forza e se sarebbero arrivati a confermare la loro partecipazione, ha detto il funzionario europeo. Il forum ha anche discusso i prossimi passi, tra cui una riunione dei capi di stato maggiore a gennaio. La sede dell'incontro non è ancora nota. Non c'è ancora "una risposta chiara" sul mandato della forza e se sarà coinvolta nel disarmo di Hamas, ha spiegato il funzionario europeo.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

  • Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
  • Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)Esponenti  dell'amministrazione Trump stanno cercando di reclutare una forza  multinazionale di circa 10.000 soldati, sotto il comando di un generale  statunitense, per stabilizzare Gaza nel dopoguerra.
LIVE

Idf: attività di routine per demolire infrastrutture di Hamas

Dopo che i media palestinesi hanno riportato una serie di attacchi aerei israeliani nella parte orientale di Gaza City, l'Idf afferma di star conducendo attività di routine per demolire le infrastrutture di Hamas nella zona. Lo riferisce Times of Israel. L'attività si sta svolgendo sul lato israeliano della linea del cessate il fuoco di Gaza, si legge.

Media: nessuna decisione al vertice a Doha sulla forza per Gaza

La conferenza di Doha sulla forza di sicurezza internazionale per Gaza, promossa dal Comando Centrale Usa (Centcom), non è riuscita a prendere decisioni chiave sul dispiegamento della forza e sul suo mandato. Lo ha dichiarato un funzionario europeo al Times of Israel. Il forum ha anche discusso i prossimi passi, tra cui una riunione dei capi di stato maggiore a gennaio. La sede dell'incontro non è ancora nota. Non c'è ancora "una risposta chiara" sul mandato della forza e se sarà coinvolta nel disarmo di Hamas, ha spiegato il funzionario europeo.

Mondo: Ultime notizie

Media: nessuna decisione al vertice di Doha sulla forza per Gaza. LIVE

live Mondo

La conferenza di Doha sulla forza di sicurezza internazionale per Gaza, promossa dal Comando...

Regno Unito, media: verso il ritorno nel programma Erasmus nel 2027

Mondo

L’intesa sarebbe vicina per il ritorno del Regno Unito nel programma Erasmus, lasciato con la...

Ucraina, oggi Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo. LIVE

live Mondo

La Russia respinge le richieste di una tregua natalizia, chiude alla presenza di truppe Nato in...

Gaza, vertice decisivo a Doha. Trump: Valuto se Israele viola accordo

Mondo

Un vertice cruciale per il futuro del cessate il fuoco e per la stabilizzazione della Striscia di...

Putin non cede sul Donbass. Zelensky: negoziati intensi e mirati

Mondo

Da Mosca è arrivato il "no" alla "presenza di truppe Nato sul territorio ucraino". "Nessuna...

Mondo: I più letti