Colloqui Usa-Russia nel weekend a Miami. Attaccata nave russa a Rostov

Putin attacca ancora gli europei e li paragona a 'porcellini' che si sono accodati alla politica dell'amministrazione Biden convinti che la Russia sarebbe crollata, sperando così di trarne vantaggio. Poi il monito sul Donbass: 'Se l'Ucraina e i suoi sponsor occidentali rifiuteranno di impegnarsi in negoziati concreti, otterremo con mezzi militari la liberazione delle nostre terre storiche'. Allarme di Kiev: 'Mosca ha concentrato 710.000 militari per l'offensiva'. Zelensky: 'I segnali sono chiari, Putin si sta preparando per un altro anno di guerra'. Ma nel fine settimana - secondo quanto riporta Politico - è previsto un nuovo incontro a Miami tra funzionari americani e russi per raggiungere un accordo di pace. L'ombra di attacchi ibridi russi dopo il ritrovamento su un traghetto passeggeri della compagnia GNV di un malware in grado di controllare da remoto i sistemi operativi della nave: fermati due marinai lettoni in Francia e Italia.
Casa Bianca: colloqui con Russia nel weekend a Miami
La Casa Bianca conferma la notizia trapelata dai media secondo cui funzionari statunitensi e russi si incontreranno a Miami nel weekend per ulteriori colloqui sul piano del presidente Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. L'annuncio arriva dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha elogiato i progressi compiuti durante i due giorni di incontri a Berlino tra Kiev e gli inviati di Trump, pur avvertendo che Mosca si stava preparando per "un altro anno di guerra". La presidenza statunitense non ha fornito dettagli sulla composizione delle delegazioni. Secondo 'Politico', gli Stati Uniti saranno rappresentati dal loro inviato in Ucraina, Steve Witkoff, e dal genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, mentre la Russia dovrebbe inviare l'inviato del Cremlino per gli affari economici, Kirill Dmitriev. I dettagli del piano americano, dopo la sua revisione a Berlino con gli ucraini, non sono ancora noti, ma Kiev aveva indicato che prevedeva concessioni territoriali.
Russi lanciano droni su alcune città ucraine, ci sono feriti
Le forze armate russe hanno lanciato attacchi con droni 'Shaheed' in varie regioni dell'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Unian. In dettaglio nella regione di Odessa sono state danneggiate le vetrate di un edificio residenziale di nove piani e di un istituto scolastico, come ha riferito il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleg Kiper: "Attualmente ci sono sette feriti, sei persone sono state assistite sul posto e un'altra è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. I medici stanno fornendo tutta l'assistenza necessaria". A Kryvyi Rih sono state colpite aree residenziali e secondo il capo del consiglio di difesa della città, Oleksandr Vilkul, ci sono due persone ferite, un uomo di 58 anni e una donna di 67 anni. A Voznesensk, nella regione di Mykolaiv, sono state attaccate le infrastrutture energetiche mentre altri droni sono stati lanciati nella regione di Sumy dove almeno una persona è rimasta ferita.
Attacchi droni su porto russo di Rostov, 3 morti
Gli attacchi di droni ucraini hanno ucciso tre persone nella regione russa di Rostov. Lo ha riferito il governatore regionale, mentre il conflitto continua a infuriare nonostante gli sforzi degli Stati Uniti per fermare i combattimenti. Un attacco ha causato un incendio su una nave cargo nel porto del capoluogo regionale, uccidendo due membri dell'equipaggio e ferendone altri tre, ha dichiarato il governatore regionale ad interim Yuri Sliusar su Telegram. Inoltre un civile è stato ucciso e altre sei persone sono rimaste ferite nella città di Bataysk, vicino alle strutture portuali.