Estonia, 3 soldati russi sconfinano nel territorio della Nato

Come riferisce la Bild, citando il ministero degli Esteri estone, tre guardie di frontiera russe in divisa sarebbero rimaste per circa 20 minuti nel territorio dell'Estonia e poi sarebbero tornate indietro. I tre funzionari avrebbero attraversato illegalmente la linea di controllo su un frangiflutti nel fiume di confine Narva, vicino alla località di Vasknarva

Tre militari russi in uniforme avrebbero attraversato il confine dell'Estonia entrando nel territorio della Nato. A riferirlo è stata la Bild, citando il ministero degli Esteri di Tallin, secondo cui le tre guardie di frontiera russe in divisa sarebbero rimaste in territorio estone per circa 20 minuti e poi sarebbero tornate indietro. Come riferisce ancora il quotidiano tedesco, che allega anche un video fornito dallo stesso dicastero estone, i funzionari avrebbero attraversato illegalmente la linea di controllo su un frangiflutti nel fiume di confine Narva, vicino alla località di Vasknarva, dove erano arrivati con un overcraft e avevano proseguito a piedi.

I tre soldati russi in Estonia

Secondo il ministro dell'Interno di Tallin, Igor Taro, non è chiaro il motivo dello sconfinamento. "Non c'è stata alcuna imminente minaccia alla sicurezza, ma la polizia e la guardia di confine hanno aumentato decisamente la presenza delle loro squadre sul posto", ha spiegato. A causa dell'incidente è stato fissato un incontro tra i rappresentanti delle autorità di frontiera dei due Paesi. L'Estonia ha poi annunciato che convocherà il responsabile dell'ambasciata russa a Tallin, per chiedere spiegazioni. "Si trattava forse dei famigerati 'omini verdi' con cui la Russia aveva occupato la Crimea nel 2014? Non è chiaro", scrive la Bild. Qualche giorno fa il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, aveva dichiarato che, nel caso in cui i russi avessero oltrepassato il confine, li avrebbero “abbattuti".