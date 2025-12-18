Consiglio europeo, Merz: Asset russi vanno usati. Orban: Idea stupida

Al via il Consiglio europeo con al centro il tema degli asset russi. "Si sa la mia posizione, voglio che gli asset russi vengano utilizzati. La mia impressione che possiamo arrivare a una soluzione", ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz arrivando al summit a Bruxelles. "Se ricorriamo al prestito basato sulle Riparazioni, il rischio deve essere condiviso da tutti noi: è una questione di solidarietà, un principio fondamentale dell'Unione europea. Non lasceremo il Consiglio europeo senza una soluzione per il finanziamento dell'Ucraina per i prossimi due anni", ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. E secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe un "grosso problema" per Kiev se nessuna decisione sui beni russi congelati venisse presa.

I due testi separati

Il 27 leader si siedono al tavolo del summit con due testi separati, frutto delle limature degli ultimi giorni. Un primo testo riguarda le conclusioni generali del Consiglio europeo. Il secondo, separato anche perché salvo sorprese non sarà approvato all'unanimità, riguarda l'Ucraina. E, in quest'ultimo è previsto l'uso degli asset russi. "Il Consiglio europeo chiede al Parlamento europeo di adottare urgentemente gli strumenti che dispongono dei Prestiti di Riparazione", si legge nel testo. Si tratta, spiegano più fonti europee, di un testo di partenza, al quale ai leader spetterà dare la luce verde.

Merz: "L'uso degli asset russi per l'Ucraina è l'unica opzione"

"Comprendo le preoccupazioni che esistono in alcuni Stati membri, in particolare nel governo belga. Ma spero che riusciremo a superarle insieme e che potremo intraprendere insieme un percorso che consenta a questa Unione europea di dare un forte segnale di forza e di determinazione nei confronti della Russia", ha detto ancora Merz. Quella dell'uso degli asset russi per l'Ucraina, "dal mio punto di vista, è effettivamente l'unica opzione". "In sostanza ci troviamo di fronte alla scelta tra utilizzare debito europeo o patrimonio russo per l'Ucraina. E su questo la mia opinione è chiara: dobbiamo utilizzare il patrimonio russo. Del resto, da una settimana questi beni sono ormai definitivamente immobilizzati, il che significa che la Russia non può più disporne in alcun modo - ha sottolineato merz - e allora dovremmo anche utilizzarli, come ha proposto la Commissione, vale a dire attraverso un prestito adeguato, in modo da poter sostenere l'Ucraina, se necessario, anche per i prossimi due anni".

Kallas: "Le preoccupazioni del Belgio sono state affrontate"

L'Ue ha lavorato per rispondere alle preoccupazioni sollevate dal Belgio sul prestito per le riparazioni all'Ucraina, basato sugli asset russi congelati, e punta ora a chiudere l'intesa nel corso del vertice. "Le proposte su cui abbiamo lavorato affrontano anche le preoccupazioni del Belgio" e "le questioni che il Belgio ha sollevato sono state affrontate", ha detto l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al summit Ue. "Spero davvero che arriveremo al traguardo" durante il vertice.