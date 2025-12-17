A rischio l'accordo tra Ue e Mercosur

Proprio quando era arrivato a un passo dalla sua approvazione definitiva, l’accordo commerciale tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur, cioè Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, rischia di saltare. Si tratta di un’intesa di cui si discute da venticinque anni e che, dopo i due punti di approdo segnati nel 2019 e nel 2024, necessitava adesso del via libera definitivo degli Stati membri. Un passaggio necessario per permettere alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, di recarsi in Brasile, dove era attesa sabato 20 dicembre, per la firma ufficiale con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, ma che, a causa dell’opposizione di alcuni Paesi, potrebbe slittare. A chiedere un rinvio del voto sull’accordo è stata la Francia, che, seguita dall’Irlanda e dall’Italia, alimenta le fila dei contrari, dove già siedono Paesi come la Polonia, l’Ungheria e l’Austria. Il commissario europeo per il commercio Maros Sefcovic ha dichiarato che un eventuale ritardo rischierebbe però di far naufragare l'accordo, minando la credibilità dell'Unione.

Cosa prevede l’accordo col Mercosur

Il trattato economico-commerciale, che creerebbe la più grande area di libero scambio mai realizzata dall’Unione, mira a favorire il commercio tra gli Stati europei e i Paesi del Sud America. Le imprese europee avrebbero infatti accesso a un mercato di 270 milioni di persone e i dazi verrebbero abbattuti in una serie di settori chiave, come quello delle auto, dei macchinari, del tessile, del vino e degli alcolici.