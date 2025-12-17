Quali sono i nodi che bloccano la trattativa per la pace in Ucraina

La mediazione sulla guerra continua a produrre bozze e revisioni senza arrivare a un accordo. Il piano iniziale di Steve Witkoff è stato respinto da Kiev e rielaborato più volte da europei, Stati Uniti e Ucraina. L’ultima proposta accoglie alcune richieste russe ma fissa limiti invalicabili per l'Ucraina. Mosca, però, non ha ancora risposto. E i segnali dal Cremlino restano poco incoraggianti
