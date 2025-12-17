Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Quali sono i nodi che bloccano la trattativa per la pace in Ucraina

Luciana Grosso

Ispi
Volodymyr Zelensky e Steve Witkoff - Getty

La mediazione sulla guerra continua a produrre bozze e revisioni senza arrivare a un accordo. Il piano iniziale di Steve Witkoff è stato respinto da Kiev e rielaborato più volte da europei, Stati Uniti e Ucraina. L’ultima proposta accoglie alcune richieste russe ma fissa limiti invalicabili per l'Ucraina. Mosca, però, non ha ancora risposto. E i segnali dal Cremlino restano poco incoraggianti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ