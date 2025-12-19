Guerra Ucraina, intesa in Ue per prestito a Kiev da 90 miliardi. LIVE

Ucraina Russia, intesa in Ue per prestito a Kiev da 90 mld. Salta uso asset russi. LIVE
"Abbiamo raggiunto un accordo che ci consentirà di soddisfare le esigenze finanziarie dell'Ucraina per i prossimi due anni" ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolineando che la decisione del prestito da 90 miliardi di euro è stata presa "tutti insieme". "Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario" ha commentato Meloni
I leader Ue hanno raggiunto l'intesa per fornire un prestito da 90 miliardi di euro di supporto all'Ucraina per il biennio 2026-27. "Abbiamo raggiunto un accordo che ci consentirà di soddisfare le esigenze finanziarie dell'Ucraina per i prossimi due anni" ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolineando che la decisione del prestito da 90 miliardi di euro è stata presa "tutti insieme". "La Commissione - ha spiegato - aveva proposto due soluzioni, entrambe giuridicamente valide ed entrambe tecnicamente fattibili. Gli Stati membri hanno deciso di sostenere l'indebitamento dell'Ue sui mercati dei capitali. Lo faremo sulla base di una cooperazione rafforzata". "Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario" ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti in merito all'intesa in Ue sul prestito da 90 miliardi all'Ucraina.
Zelensky. "Sostegno Ue rafforza la nostra resilienza"
"Sono grato a tutti i leader dell'Unione europea per la decisione del Consiglio europeo di stanziare 90 miliardi di euro di aiuti finanziari all'Ucraina nel periodo 2026-2027. Si tratta di un sostegno significativo che rafforza davvero la nostra resilienza". Lo scrive su X il presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, in merito al prestito concesso dall'Ue. "È importante che i beni russi rimangano immobilizzati - prosegue - e che l'Ucraina abbia ricevuto una garanzia di sicurezza finanziaria per i prossimi anni. Grazie per il risultato raggiunto e per l'unità dimostrata. Insieme stiamo difendendo il futuro del continente".
Von der Leyen: Prestito per Kiev con il debito comune"
"Abbiamo raggiunto un accordo che ci consentirà di soddisfare le esigenze finanziarie dell'Ucraina per i prossimi due anni". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolineando che la decisione del prestito da 90 miliardi di euro è stata presa "tutti insieme". "La Commissione - ha spiegato - aveva proposto due soluzioni, entrambe giuridicamente valide ed entrambe tecnicamente fattibili. Gli Stati membri hanno deciso di sostenere l'indebitamento dell'Ue sui mercati dei capitali. Lo faremo sulla base di una cooperazione rafforzata.
Meloni: "Sulle risorse all'Ucraina ha prevalso il buon senso"
"Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti in merito all'intesa in Ue sul prestito da 90 miliardi all'Ucraina.
Belgio: "Ha vinto l'Europa e la stabilità finanziaria"
"Non c'è mai stato un dibattito se avessimo dovuto aiutare l'Ucraina, ma come. Se non avessimo raggiunto un accordo avremmo fallito. Gli asset russi verrano usati per riparare i danni causati da Mosca, nessuno in Europa vuole vedere questi soldi tornare in Russia. L'Europa ha vinto, ha vinto la stabilità finanziaria, è stato evitato il caos". Lo ha detto il premier belga Bart De Wever al termine del Consiglio Europeo.
Intesa in Ue, prestito all'Ucraina da 90 miliardi
I leader Ue hanno raggiunto l'intesa per fornire un prestito da 90 miliardi di euro di supporto all'Ucraina per il biennio 2026-27.