Norvegia, principessa Mette Marit sarà sottoposta a trapianto polmone

Norvegia, la principessa Mette Marit sarà sottoposta a un trapianto di polmone

Mondo

La principessa ha avuto un “netto peggioramento” delle sue condizioni di salute, così come ha annunciato venerdì il Palazzo Reale norvegese. La 52enne moglie del principe ereditario Haakon è affetta da fibrosi polmonare, una malattia incurabile che provoca difficoltà respiratorie

La salute della principessa Mette-Marit di Norvegia desta forte preoccupazione. La Casa reale ha reso noto che le condizioni della principessa ereditaria, da anni affetta da fibrosi polmonare cronica, si sono recentemente aggravate in modo significativo. Gli ultimi accertamenti medici, effettuati presso l’ospedale universitario di Oslo, hanno evidenziato un peggioramento della funzionalità respiratoria, tanto da rendere necessaria una valutazione approfondita per un possibile trapianto di polmone.

Salute in peggioramento

Secondo quanto comunicato ufficialmente, al momento non è stata ancora fissata una data né per l’inserimento in lista d’attesa né per l’eventuale intervento, ma il percorso clinico è stato avviato. La principessa, 52 anni, aveva già ridotto in passato i suoi impegni pubblici proprio a causa della malattia. La notizia ha suscitato grande attenzione e solidarietà in Norvegia e all’estero, mentre la famiglia reale ha chiesto rispetto e discrezione in questa fase delicata.

