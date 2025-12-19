Gaza, Witkoff vede a Miami mediatori di Qatar, Egitto e Turchia. LIVE

L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff incontrerà oggi a Miami alti funzionari del Qatar, dell'Egitto e della Turchia per discutere della seconda fase del cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta Axios , citando un funzionario della Casa Bianca e due fonti a conoscenza diretta della questione. All'incontro, il più alto livello di mediatori dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza in ottobre, parteciperanno il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty. Secondo il rapporto, i quattro Paesi ritengono che, sia Israele sia Hamas, stiano tergiversando per evitare di attuare la seconda fase dell'accordo.

