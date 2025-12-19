Gaza, Witkoff vede a Miami mediatori di Qatar, Egitto e Turchia. LIVE

L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff incontrerà oggi a Miami alti funzionari del Qatar, dell'Egitto e della Turchia per discutere della seconda fase del cessate il fuoco a Gaza. All'incontro, il più alto livello di mediatori dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza in ottobre, parteciperanno il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty
L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff incontrerà oggi a Miami alti funzionari del Qatar, dell'Egitto e della Turchia per discutere della seconda fase del cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta Axios , citando un funzionario della Casa Bianca e due fonti a conoscenza diretta della questione. All'incontro, il più alto livello di mediatori dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza in ottobre, parteciperanno il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty. Secondo il rapporto, i quattro Paesi ritengono che, sia Israele sia Hamas, stiano tergiversando per evitare di attuare la seconda fase dell'accordo.
Esponenti dell'amministrazione Trump stanno cercando di reclutare una forza multinazionale di circa 10.000 soldati, sotto il comando di un generale statunitense, per stabilizzare Gaza nel dopoguerra.
Wafa: colono travolge palestinese con l'auto e gli rompe le gambe
Un giovane palestinese ha riportato fratture a entrambe le gambe stamattina presto dopo essere stato investito da un colono israeliano in Amman Street, a est di Nablus. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che un gruppo di coloni ha fatto irruzione nella zona orientale della città a bordo dei propri veicoli, durante i quali uno di loro avrebbe deliberatamente investito il giovane mentre percorreva Amman Street, provocandogli fratture a entrambe le gambe.
Gaza, cos'è il 'modello IRA' per il disarmo di Hamas
Mentre regge - a fatica - il cessate il fuoco a Gaza, ci si interroga su quale possa essere il percorso della seconda fase del piano di Donald Trump verso la pace. E tra le diverse possibilità che sono state ventilate, si è parlato anche di un “modello IRA” per la fine della lotta armata di Hamas. Ma come si arrivò alla fine del conflitto in Irlanda del Nord, ed è davvero replicabile per far terminare la guerra che ha devastato la Striscia?
Netanyahu: "Grazie agli Usa per le sanzioni ai giudici della Cpi"
Dopo il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, anche il premier Benjamin Netanyahu ha ringraziato gli Usa per le sanzioni comminate a due giudici della Corte penale internazionale (Cpi). "Israele apprezza la leadership decisa e l'azione forte del segretario di Stato Marco Rubio e la determinazione degli Stati Uniti, sotto la guida del presidente Donald Trump, nell'affrontare il flagello di usare la legge come arma'", che "rappresenta una seria minaccia per entrambe le nostre nazioni", si legge in un messaggio di Netanyahu su X. Per Netanyahu, infatti, la Cpi "non è un tribunale di diritto" ma "un organismo politico ostile", a cui i due giudici sanzionati avrebbero contribuito.
Crosetto: "A Gaza disponibilità a mandare in missione i Carabinieri "
"Abbiamo dato disponibilità per una missione a Gaza nell'addestramento delle future forze di polizia attraverso i Carabinieri. Nelle prossime settimane saranno definiti i Paesi che dovranno impegnarsi su quel territorio per ripristinare condizioni minime di vita e ridare un futuro al popolo palestinese che finora ha conosciuto solo guerra". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto al programma 'Le 14 di sera' su Rai 2.