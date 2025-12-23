Maduro: “Trump pensi agli Usa e non al petrolio venezuelano”

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato che il Congresso ha approvato una legge volta a proteggere il commercio marittimo del Paese in risposta alla confisca delle petroliere da parte degli Stati Uniti.
