Conte al Tottenham, accordo fatto: fra poco l'annuncio ufficiale

Dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo, gli Spurs hanno scelto l'ex allenatore dell'Inter, a Londra da lunedì per limare i dettagli dell'accordo. La trattativa dai tempi serrati ha portato a 18 mesi di contratto per circa 20 milioni di sterline complessive. Manca solo l'annuncio ufficiale che arriverà in queste ore