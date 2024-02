Formula 1, Lewis Hamilton è un nuovo pilota della Ferrari

Il sette volte campione del mondo raggiunge l'accordo per un clamoroso approdo a Maranello. Per il Cavallino rampante si profila un super team nel 2025, col britannico al fianco di Charles Leclerc

Lewis Hamilton è un nuovo pilota della Ferrari. Confermata la clamorosa indiscrezione arrivata in mattinata dal Regno Unito. Il pilota inglese, sette volte campione del mondo, salirà sulla Rossa tra un anno, a partire dal 2025, andando a formare una coppia da sogno con Charles Leclerc. Mercedes intanto ha convocato una riunione alle 14 di oggi.

La voce circolata a partire dalle prime ore del mattino e poi confermata era arrivata nei giorni dello stallo per la trattativa sul rinnovo contrattuale di Carlos Sainz. Il flirt tra Hamilton e Ferrari si rincorreva da anni e oggi, a sorpresa, si è trasformato in realtà, malgrado il recente rinnovo dell'inglese con Mercedes fino al 2025.

Il valore aggiunto di Hamilton

L'arrivo di Hamilton, sotto il profilo del marketing e della visibilità, potrebbe portare gli stessi ritorni dell'operazione Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il pilota inizierà a gareggiare per la Rossa all'età di 40 anni. Hamilton viene da alcune stagioni non esaltanti; nel 2022 aveva detto: “Penso che fermarsi da campione del mondo sia il sogno di ogni atleta". Ha conquistato sette titoli mondiali - come Michael Schumacher - nel 2008, 2014, 2015, 1016, 2018, 2019 e 2020. Stiamo parlando del pilota più vincente della storia, con 103 gran premi vinti su 332 disputati.