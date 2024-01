F1, la Ferrari prolunga il contratto con Leclerc

È arrivato l’annuncio del rinnovo del contratto. Charles Leclerc continuerà a gareggiare per Ferrari anche nelle prossime stagioni del mondiale di Formula 1. A dare l’annuncio è la scuderia di Maranello. "Credo che il meglio debba ancora venire - commenta il pilota monegasco - e non vedo l'ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire".