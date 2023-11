Formula 1, nel Gp di Abu Dhabi pole a Verstappen. Secondo Leclerc

Sul tracciato di Yas Marina il pilota olandese su Red Bull conquista la quarta pole consecutiva in questo Gp, la 12esima del 2023 e la 32esima in carriera. In seconda fila la McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell. Eliminata nel Q1 la Ferrari di Carlos Sainz, che scatterà 16°. Domenica il GP alle 14 live Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

Al Gp di Abu Dhabi Max Verstappen su Red Bull conquista in 1.23.445 la pole position, la quarta consecutiva sul tracciato di Yas Marina, la 12esima del 2023 e la 32esima in carriera. Secondo posto in griglia per la Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila la McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell. Quinta l'altra McLaren di Lando Norris, poi Tsunoda, Alonso, Hulkenberg, Perez e Gasly a chiudere la top ten. Eliminati Carlos Sain in Q1 e Lewis Hamilton in Q2. Domenica il Gp alle 14 live Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW.