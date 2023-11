Formula 1, Gp Usa: a Las Vegas vince Verstappen, secondo Leclerc

La cronaca del Gp

Subito spettacolo all'inizio del Gp Usa: Verstappen, con una manovra al limite, brucia al semaforo verde Leclerc che scattava dalla pole position. Dietro al già campione del mondo, oltre al pilota monegasco, c'è anche Russell. Brutta partenza per Sainz, che a causa di un contatto retrocede dalla 12esima alla 17esima posizione. Poi altra svolta: Verstappen deve scontare al pit-stop cinque secondi di penalità per non aver ridato la posizione a Leclerc dopo il sorpasso al limite del regolamento. Safety car in pista fino al settimo giro per l'incidente di Norris su McLaren: il pilota britannico sta bene, ma è in ospedale per accertamenti. Nel corso della gara lotta continua tra Leclerc, Perez e Verstappen, con quest'ultimo che ha la meglio e trionfa anche negli Usa.