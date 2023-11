Formula 1, Gp Usa: a Las Vegas pole a Leclerc. Video highlights

A Las Vegas, quindi, Leclerc partirà dalla pole. Accanto a lui, in prima fila, scatterà Verstappen. La seconda fila della griglia di partenza del gran premio di Las Vegas sarà composta dalla Mercedes di George Russell e dalla sorprendente Alpine di Pierre Gasly. A seguire la Williams di Alex Albon, quinto davanti al padrone di casa americano Logan Sargeant. Poi Bottas, Magnussen e Alonso. Fuori dalla top 10 alcuni big, come Lewis Hamilton (11esimo), Sergio Perez (13esimo) e i piloti McLaren (eliminati entrambi in Q1). Carlos Sainz partirà 12esimo: in qualifica ha ottenuto il secondo tempo ma è stato penalizzato di dieci posizioni per la sostituzione della batteria, che si è resa necessaria dopo il discusso incidente con il tombino malmesso nella prima sessione di prove libere.

Leclerc: “Sono molto felice”. Sainz: “Sono ancora dispiaciuto”

“Sono molto felice per questo risultato. Centrare la pole position nell'esordio di Las Vegas è qualcosa di grandioso, come tutta l'atmosfera qui attorno", ha detto Leclerc dopo le qualifiche. "C'è grande entusiasmo, uno scenario unico e anche un pubblico calorosissimo. Peccato per i miei giri nella Q3. Dopo aver fatto molto bene tra Q1 e Q2, nella manche decisiva non sono stato impeccabile. Per fortuna il mio crono è stato sufficiente. Ora dobbiamo mettere tutto assieme in vista di domani. Peccato non avere tutta la prima fila rossa per colpa della penalità di Carlos Sainz. Domani dovrò battagliare con Max Verstappen e penso di avere a disposizione le prestazioni giuste per giocarmela. Però, solitamente, la domenica soffriamo in molti aspetti. Dobbiamo dare tutto", ha aggiunto il pilota Ferrari. Di umore opposto il compagno di scuderia, Carlos Sainz. “Abbiamo dominato le qualifiche dopo un venerdì difficile, abbiamo messo a posto la macchina e monopolizzato la prima fila, mi sarebbe piaciuto essere primo ma alla fine cambia poco: sono ancora dispiaciuto per ieri, sono di pessimo umore per quello che è successo. Cerco di non mostrarlo ma la sensazione è questa", ha detto. E ancora: "Domani tutto dipenderà dalla partenza, il passo lo abbiamo, mi piacerebbe lottare per la vittoria con Charles e Max ma dovrò fare una gara di rimonta, sarà complicato".