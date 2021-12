2/20 ©Ansa

Il pilota della Mercedes, classe 1985, ha debuttato in Formula 1 nel 2007 e ha conquistato in totale 7 mondiali. Adesso punta al sorpasso su Schumacher. Per compierlo dovrà sbaragliare la concorrenza di Max Verstappen, il rivale degli ultimi anni, nell'ultimo Gp del 2021, in programma ad Abu Dhabi. Ecco tutte le tappe della carriera di Lewis Hamilton

F1, Gp Arabia Saudita: vince Hamilton davanti a Verstappen