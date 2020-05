Coronavirus, cosa prevede il protocollo Serie A in caso di positività

In attesa di una data ufficiale per la ripartenza del campionato, sono ripresi da pochi giorni gli allenamenti di gruppo delle squadre di calcio della Serie A, con l'ok al protocollo della Figc, validato dal Comitato tecnico scientifico del governo (LE LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLA SERIE A). I giocatori sono sottoposti a tamponi e test sierologici per verificare che non ci siano soggetti contagiati dal coronavirus. Il protocollo sanitario indica espressamente la procedura da seguire in caso di positività al virus di un componente del “gruppo-squadra”, termine con cui si indicano tutti coloro che nella fase di ripresa dovranno necessariamente operare e opereranno a stretto contatto tra di loro, e quindi calciatori, allenatori, massaggiatori, fisioterapisti, medici sociali, ma anche magazzinieri e altri componenti dello staff. Ecco cosa prevede il protocollo in caso di positività di un giocatore o di un membro dello staff.