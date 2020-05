Coronavirus, il bollettino della Protezione civile del 27 maggio

I decessi totali sono 33.072. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 16 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 505. Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.443 persone. Sono 584 i nuovi casi in tutto il Paese, di cui 384 in Lombardia. I tamponi eseguiti sono stati 67.324 in un giorno, quelli complessivi sono 3.607.251

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 231.139. Il totale dei positivi registra un incremento di 584 pazienti, di cui 384 in Lombardia. Le persone attualmente positive sono 50.966 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA: GRAFICI E MAPPE). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio. Le vittime, in totale, sono 33.072, con 117 decessi in più nelle ultime 24 ore.