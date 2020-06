Bonus 2020, le agevolazioni di governo e Regioni contro la crisi. FOTO

Dalla maxi detrazione per le ristrutturazioni edilizie, al credito vacanze per rilanciare il turismo in Italia, ai contributi destinati a colf e badanti, liberi professionisti, lavoratori stagionali del turismo e precari dello spettacolo, fino agli incentivi per l’acquisto di bici e monopattini: ecco tutti i provvedimenti stanziati dall’esecutivo e dai governatori per far fronte all’emergenza economica causata dal coronavirus