Decreto rilancio, in bozza confermati Ecobonus e Sismabonus al 110%

I bonus al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica servirebbero per incentivare e rilanciare l’attività del settore edilizio. Nell’ultima bozza confermata la norma che aumenta l'aliquota della detrazione fiscale che spetta per interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Bonus al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica per rilanciare l’attività del settore edilizio. Anche nell’ultima bozza del decreto rilancio viene confermata la norma che aumenta l'aliquota della detrazione fiscale che spetta per interventi in ambito di efficienza energetica (il cosiddetto Ecobonus), riduzione del rischio sismico (il Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Come funzionano i bonus e chi potrà usufruirne

Si potrà usufruire del bonus fiscale in 5 rate di pari importo ed è prevista la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all'impresa che realizza i lavori.