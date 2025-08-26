Inps, al via il Portale Giovani per gli under 35: come funziona

"Chiediamo a genitori e nonni di aiutare i ragazzi ad avvicinarsi all'Inps", ha spiegato Fava. Secondo il presidente dell’Inps questa “non è una campagna come le altre. È un nuovo modello di welfare generativo: ascolta i bisogni delle nuove generazioni e li accompagna, passo dopo passo, nel loro percorso di crescita, autonomia e lavoro. Per raggiungere i ragazzi abbiamo scelto i loro linguaggi e i loro spazi: i social network, i creator, i podcast”, ha dichiarato Fava. Sempre orientato ai giovani è anche l'avvio ad ottobre di un programma nazionale di educazione previdenziale rivolto a studenti di scuole, università e istituti di formazione professionale. È prevista anche la presenza alle principali fiere del lavoro e dell'orientamento. "La previdenza si costruisce da giovani", ha sottolineato Fava.

