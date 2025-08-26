Inps, al via il Portale Giovani per gli under 35: come funziona

Introduzione
L'Inps ha inaugurato un nuovo spazio digitale, il Portale Giovani, che rappresenta un punto di riferimento unico per gli under 35 (ragazzi e ragazze tra i 16 e i 34 anni). "Per la prima volta l'Inps mette i giovani al centro", ha dichiarato il presidente Gabriele Fava al Meeting di Rimini. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
I servizi del Portale Giovani
In Italia gli under 35 sono oltre 11 milioni e, secondo Fava, "il futuro del Paese dipende da loro". Il portale, accessibile via web e app, raccoglie oltre 50 servizi dedicati a studenti, lavoratori, disoccupati e neoimprenditori. Si spazia dai bonus per le famiglie agli incentivi per l'imprenditoria giovanile, passando per il riscatto della laurea. Il nuovo Portale Giovani è il primo punto di accesso unico in Italia ai servizi previdenziali per under 35 e per favorirne l'utilizzo verrà introdotto un QR Code diffuso in tutte le campagne di comunicazione e stampato anche sul retro di oltre 4 milioni di comunicazioni cartacee inviate dall'Istituto.
Avvicinarsi ai giovani
"Chiediamo a genitori e nonni di aiutare i ragazzi ad avvicinarsi all'Inps", ha spiegato Fava. Secondo il presidente dell’Inps questa “non è una campagna come le altre. È un nuovo modello di welfare generativo: ascolta i bisogni delle nuove generazioni e li accompagna, passo dopo passo, nel loro percorso di crescita, autonomia e lavoro. Per raggiungere i ragazzi abbiamo scelto i loro linguaggi e i loro spazi: i social network, i creator, i podcast”, ha dichiarato Fava. Sempre orientato ai giovani è anche l'avvio ad ottobre di un programma nazionale di educazione previdenziale rivolto a studenti di scuole, università e istituti di formazione professionale. È prevista anche la presenza alle principali fiere del lavoro e dell'orientamento. "La previdenza si costruisce da giovani", ha sottolineato Fava.
Di Matteo: “Necessità di dialogo autentico con i giovani”
Il consigliere di amministrazione Inps Antonio Di Matteo ha sottolineato al Meeting di Rimini l'importanza di porre al centro "l'autenticità" nel dialogo con le nuove generazioni. "Questo approccio è fondamentale per evitare un atteggiamento paternalistico verso le nuove generazioni", ha dichiarato il membro del CdA, richiamando anche il valore di un linguaggio fondato su inclusione e rispetto, contro cinismo e stereotipi. Di Matteo ha citato il messaggio di Papa Francesco al milione di ragazzi riuniti per il Giubileo dei giovani, evidenziando l'importanza di costruire comunità positive ed energiche. Il consigliere ha inoltre ricordato le potenzialità della piattaforma Siisl, ideata dal ministro Marina Calderone per favorire inclusione sociale e lavorativa, cui si è recentemente affiancato AppLI, uno strumento di intelligenza artificiale dedicato al mondo del lavoro
Inps primo ente pubblico a usare l’IA
L'Inps è stato "il primo ente pubblico europeo a implementare l'intelligenza artificiale" e oggi conta 38 progetti, di cui 23 già operativi. Lo ha ricordato il presidente Gabriele Fava al Meeting di Rimini, precisando che l'IA "non sostituisce il lavoro umano, ma libera tempo e migliora la qualità dei servizi". Tra gli obiettivi principali, insegnare ai giovani un uso consapevole di queste tecnologie
I dati dell’app Inps Mobile
Nel corso della conferenza stampa sono poi stati forniti i dati sulla app Inps Mobile. Lanciata a dicembre ha registrato 2,7 milioni di nuovi download, raggiungendo 6 milioni di utenti stabili e 40 milioni di accessi in poco più di sette mesi. "Entro l'anno aggiungeremo nuovi servizi per semplificare ulteriormente il rapporto dei cittadini con l'Istituto", ha detto il presidente Fava. L'Inps punta sulla digitalizzazione come pilastro della nuova strategia di servizio ai cittadini
Fava: “Inps ha sistema solido”
Fava, al Meeting di Rimini, parlando dell'equilibrio dei conti dell'Inps, ha detto: "Il sistema è solido, tiene. Nel 2024 abbiamo raggiunto 27 milioni di assicurati, dei quali 7 milioni sono under 35. Quindi il sistema tiene, è solido ma il futuro dipende dall'occupazione: più giovani, più donne e più senior. Solo in questa maniera terremo in piedi la previdenza in Italia".
