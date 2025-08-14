Generazione Z, i giovani più formati ma in affanno sull’occupazione

Ma in quale contesto sono cresciuti i ragazzi e le ragazze della generazione Z? L’Osservatorio fotografa una situazione di precarietà, frutto di una serie di crisi che si sono accavallate negli ultimi 17 anni, dalle recessioni economico-finanziarie del 2008 e del 2012 alla pandemia Covid-19, fino a crisi climatica e conflitti esplosi in diverse regioni del mondo. Nell’approccio al lavoro, i giovani che hanno vissuto questi fenomeni sono più interessati che in passato “agli impatti ambientali e sociali delle azioni”.