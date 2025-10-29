Sigarette e tabacco, tutti gli aumenti previsti dalla Manovra

Considerando l’aumento delle accise anche sul tabacco trinciato, sui liquidi e aromi per sigarette elettroniche e sul tabacco da inalazione senza combustione (per cui è previsto un lieve calo delle imposte nel 2026 e 2027), il governo stima un gettito aggiuntivo di circa 1,46 miliardi di euro nell’arco del triennio ascolta articolo

Quindici centesimi a pacchetto in più a partire dal 2026, altri 10-12 centesimi nel 2027 per arrivare a 14-15 centesimi di aumento ulteriore nel 2028. I rincari sulle sigarette sono arrivati con la legge di bilancio 2026 e, sul sito del Senato, si possono consultare le tabelle della manovra. Nel triennio, il rincaro medio sarà di circa 40 centesimi a confezione. La manovra, però, non colpirà solo le "bionde", ma anche i liquidi e gli aromi della controparte elettronica, il tabacco trinciato e quello da inalazione senza combustione. L'obiettivo? Fare più cassa. La previsione è che, con questi aumenti, lo Stato arriverà a incassare circa 1,46 miliardi di euro in più in tre anni.

Le sigarette L'aumento più importante riguarda le sigarette. Sul piano tecnico, la misura è questa: le accise aumentano a 32 euro al chilo nel 2026, 35,50 euro al chilo nel 2027 e 38,50 euro al chilo dal 2028 in poi. Nel frattempo, scende leggermente la tassa applicata sul prezzo di vendita: al 49,23% nel 2026, al 48,50% nel 2027 e al 48% dal 2028. I pacchetti nettamente più diffusi sul mercato oggi (circa due terzi del totale) sono quelli che costano tra 5,30 e 5,50 euro, e tra tre anni costeranno tra 5,70 e 5,90 euro.

Il tabacco Ci sono aumenti anche per quanto riguarda altri prodotti da fumatori. In particolare, il più colpito è il tabacco trinciato per sigarette. Qui l'accisa passerà dagli attuali 148,5 euro al chilo a 161,5 euro al chilo nel 2026, 165,5 euro al chilo nel 2027 e 169,5 euro al chilo dal 2027. Le confezioni più comuni di tabacco trinciato sono da 30 grammi, e i rincari per queste equivalgono a circa 50 centesimi in più nel 2026, altri 10-15 centesimi nel 2027 e un aumento simile nel 2028. In totale, entro tre anni, si spenderanno circa 80 centesimi in più per ogni confezione.