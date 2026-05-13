Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Assicurazioni, firmato il rinnovo del contratto: per i lavoratori aumento di 280 euro

Economia
©Ansa

L'incremento retributivo sarà pari all'11,5%, distribuito in tre tranche dal 2026 al 2028. Confermata una tantum di 550 euro cash e 450 in welfare, insieme a interventi su diritti civili, conciliazione vita-lavoro e intelligenza artificiale 

ascolta articolo

Sindacati di categoria e Ania hanno firmato l'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale degli assicurativi. In una nota la First Cisl precisa che i lavoratori avranno un aumento di 280 euro, con un incremento retributivo pari all'11,5%. 

Aumenti, tempiste e una tantum

Gli incrementi scatteranno in tre tranche dal primo gennaio del 2026, 2027 e 2028. La tranche del 2026 sarà versata, con gli arretrati, il 31 luglio 2026. Prevista una "una tantum" di 550 euro cash e 450 euro in welfare. La vigenza del contratto nazionale è fissata fino al 31 maggio 2028.

Diritti, tutele e intelligenza artificiale 

L'accordo inoltre introduce miglioramenti nell'area dei diritti civili e sociali. Per i produttori è previsto un incremento maggiorato per i primi livelli e una dichiarazione per la tutela delle situazioni di fragilità. Il rinnovo introduce un protocollo sull'intelligenza artificiale, con focus su trasparenza, formazione e tutela dei lavoratori nei processi di digitalizzazione. 

 

Businessperson Hands Giving Cheque To Other Person

Potrebbe interessarti

Statali, stipendi più alti a luglio: perché aumentano e di quanto

La posizione dei sindacati

"Con l'incremento economico della retribuzione siamo andati ben oltre l'obiettivo prioritario della tutela del potere d'acquisto - sottolinea il segretario nazionale First Cisl Antonio Zanelli - La dichiarazione condivisa dalle parti chiarisce che l'Intelligenza Artificiale deve essere esclusivamente a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori". "Viste la solidità e le grandi opportunità di crescita del settore abbiamo respinto con successo le richieste datoriali peggiorative su istituti come classi di anzianità e gli inquadramenti. Ottenuto questo importante risultato - conclude Zanelli - ci metteremo subito al lavoro per garantire tutele e riconoscimenti economici a livello aziendale e per le colleghe e i colleghi delle agenzie assicurative".

La posizione di Ania

In una nota, Ania definisce l'intesa un risultato "di equilibrio e responsabilità, capace di fornire risposte concrete sia alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori sia alla necessità delle imprese di operare in un quadro di sostenibilità economica, organizzativa e competitiva". La delegazione di trattativa Ania, guidata da Matteo Campaner, Ad di Vittoria Assicurazioni, evidenzia l'attenzione a potere d'acquisto, flessibilità dell'organizzazione del lavoro e rafforzamento delle tutele riguardanti i diritti civili e sociali. A tal riguardo, l'intesa prevede interventi mirati in materia di conciliazione vita-lavoro, inclusione e pari opportunità.  

Potrebbe interessarti

Scuola, firmato nuovo contratto presidi con aumenti medi di 500 euro

Economia: Ultime notizie

Fisco, da domani al via l’invio del 730 precompilato. Cosa sapere

Economia

A partire dal 14 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazione dei redditi precompilata. I...

Milano - 730 precomplitato e dichiarazione dei redditi

Traghetti, rincari sui biglietti: ad agosto +18% rispetto al 2025

Economia

Il trasporto marittimo è sempre più caro. Rispetto al 2025, nelle settimane centrali di agosto il...

Ferrovie, lavori in estate: le linee interessate da cantieri e disagi

Economia

Anche nei mesi estivi non si fermeranno i lavori che riguardano il potenziamento e...

Dichiarazione redditi, in calo rimborsi per bonus casa: ecco i motivi

Economia

Un’approfondita analisi del Sole 24 Ore spiega che da quest’anno inizierà a vedersi una...

Fisco, taglio compensi Caf con effetto retroattivo: cosa può succedere

Economia

Gli interventi in legge di Bilancio e poi nel decreto del Mef indicano che le risorse da...

Economia: I più letti