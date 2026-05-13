L'incremento retributivo sarà pari all'11,5%, distribuito in tre tranche dal 2026 al 2028. Confermata una tantum di 550 euro cash e 450 in welfare, insieme a interventi su diritti civili, conciliazione vita-lavoro e intelligenza artificiale ascolta articolo

Sindacati di categoria e Ania hanno firmato l'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale degli assicurativi. In una nota la First Cisl precisa che i lavoratori avranno un aumento di 280 euro, con un incremento retributivo pari all'11,5%.

Aumenti, tempiste e una tantum Gli incrementi scatteranno in tre tranche dal primo gennaio del 2026, 2027 e 2028. La tranche del 2026 sarà versata, con gli arretrati, il 31 luglio 2026. Prevista una "una tantum" di 550 euro cash e 450 euro in welfare. La vigenza del contratto nazionale è fissata fino al 31 maggio 2028.

Diritti, tutele e intelligenza artificiale L'accordo inoltre introduce miglioramenti nell'area dei diritti civili e sociali. Per i produttori è previsto un incremento maggiorato per i primi livelli e una dichiarazione per la tutela delle situazioni di fragilità. Il rinnovo introduce un protocollo sull'intelligenza artificiale, con focus su trasparenza, formazione e tutela dei lavoratori nei processi di digitalizzazione. Potrebbe interessarti Statali, stipendi più alti a luglio: perché aumentano e di quanto

La posizione dei sindacati "Con l'incremento economico della retribuzione siamo andati ben oltre l'obiettivo prioritario della tutela del potere d'acquisto - sottolinea il segretario nazionale First Cisl Antonio Zanelli - La dichiarazione condivisa dalle parti chiarisce che l'Intelligenza Artificiale deve essere esclusivamente a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori". "Viste la solidità e le grandi opportunità di crescita del settore abbiamo respinto con successo le richieste datoriali peggiorative su istituti come classi di anzianità e gli inquadramenti. Ottenuto questo importante risultato - conclude Zanelli - ci metteremo subito al lavoro per garantire tutele e riconoscimenti economici a livello aziendale e per le colleghe e i colleghi delle agenzie assicurative".