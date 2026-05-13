Rieti, ritrovate vive le quattro ragazze scomparse in montagna

A dare l'allarme l'albergo che le attendeva e non le ha viste arrivare. Le ricerche si sono concentrate nei tratti più impervi dell'area boschiva, molto vasta e attraversata da numerosi sentieri

Sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone, in provincia di Rieti mentre facevano trekking . Lo ha confermato, come riporta Rainews24, il Soccorso alpino.

L'allarme e le operazioni di soccorso

L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Le quattro risultavano irreperibili da molte ore dopo aver intrapreso un'escursione nei boschi tra Leonessa e Poggio Bustone. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, Guardia di Finanza, oltre al Soccorso alpino. Secondo quanto si è appreso, le squadre si sono concentrate soprattutto nei tratti più impervi della zona compresa tra i due comuni: un'area per lo più boschiva, molto vasta e attraversata da numerosi sentieri, che ha reso più complesse le operazioni.