Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rieti, ritrovate le quattro ragazze che non erano rientrate da un'escursione in montagna

Cronaca
©Ansa

A dare l'allarme l'albergo che le attendeva e non le ha viste arrivare. Le ricerche si sono concentrate nei tratti più impervi dell'area boschiva, molto vasta e attraversata da numerosi sentieri

ascolta articolo

Sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone, in provincia di Rieti mentre facevano trekking . Lo ha confermato, come riporta Rainews24, il Soccorso alpino. 

L'allarme e le operazioni di soccorso

L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Le quattro risultavano irreperibili da molte ore dopo aver intrapreso un'escursione nei boschi tra Leonessa e Poggio Bustone. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, Guardia di Finanza, oltre al Soccorso alpino. Secondo quanto si è appreso, le squadre si sono concentrate soprattutto nei tratti più impervi della zona compresa tra i due comuni: un'area per lo più boschiva, molto vasta e attraversata da numerosi sentieri, che ha reso più complesse le operazioni.

Potrebbe interessarti

Donna scomparsa con i figli, continuano indagini. Trovate lettere

Cronaca: Ultime notizie

Rieti, ritrovate vive le quattro ragazze scomparse in montagna

Cronaca

A dare l'allarme l'albergo che le attendeva e non le ha viste arrivare. Le ricerche si sono...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

L'Hantavirus domina le prime pagine dei principali quotidiani nazionali: test su una turista...

16 foto

Famiglia nel bosco, giudici: "Mamma non può tornare in casa famiglia"

Cronaca

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso contro l'ordinanza del 6 marzo...

Garlasco, i pm: “Sempio non passò per caso davanti alla villetta”

Cronaca

L’indagato ha dato mandato a una psicoterapeuta-criminologa di redigere “una consulenza...

Molfetta, 72 indagati per disastro ambientale: scattano sequestri

Cronaca

Diciassette aziende sequestrate e affidate ad amministrazione giudiziaria, altre cinque...

Cronaca: i più letti