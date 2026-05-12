La 49enne Sonia Bottacchiari è scomparsa lo scorso 20 aprile da Piacenza insieme ai figli di 16 e 14 anni e ai loro 4 cani. L'auto è poi stata trovata in provincia di Udine e nelle aree montane del Friuli-Venezia Giulia dove si concentrano le ricerche della famiglia. Intanto, nella casa del padre della donna, l’inviato di Sky TG24, Flavio Isernia, ha trovato delle lettere scritte dalla 49enne: aprirebbero a scenari preoccupanti, ma la Procura frena

Continuano le indagini sulla scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli di 16 e 14 anni. Della famiglia e dei loro 4 cani si sono perse le tracce da Piacenza lo scorso 20 aprile. Nelle scorse ore, alcune lettere scritte da Bottacchiari sono state ritrovate nell'abitazione del padre della donna: alimenterebbero l’ipotesi che la 49enne stesse attraversando "uno stato di profonda sofferenza" e aprirebbero a scenari preoccupanti. Le indagini, comunque, proseguono su tutti i fronti.

Le lettere

Le lettere sono state trovate nella casa di Riccardo Bottacchiari, nonno dei ragazzi, dall'inviato di Sky TG24 Flavio Isernia. Sarebbero scritte da Sonia Bottacchiari e senza data: una sarebbe indirizzata ai figli di 14 e 16 anni; l'altra conterrebbe riflessioni personali della donna sulla propria vita, "con passaggi molto delicati, intimi e preoccupanti". Le lettere sono state acquisite dagli inquirenti. La Procura di Piacenza ha invitato alla massima prudenza e al riserbo investigativo.

Le indagini

La procuratrice Grazia Pradella ha parlato di una "situazione poco chiara" e di indagini "veramente difficili", sottolineando che al momento non è possibile stabilire quando le missive siano state scritte. La Procura sta anche verificando autenticità, provenienza e contenuto dei documenti, definiti "abbastanza lunghi". La donna il 20 aprile è partita insieme ai figli e ai 4 cani da Castell'Arquato, nel Piacentino, in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto, a Tarcento (Udine).