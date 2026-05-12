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Famiglia nel bosco, gli avvocati della coppia rinunciano al mandato

Cronaca
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Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali della famiglia di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. "Non c'era una visione comune", ha detto l'avvocata Solinas

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Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali della famiglia nel bosco. "Non c'era una visione comune", ha detto l'avvocata Solinas riferendosi a Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Nel frattempo, nei giorni scorsi è stato reso noto che la figlia minore della coppia, affetta da una patologia e ricoverata all'ospedale di Vastole a seguito di una crisi respiratoria, è in fase di miglioramento e sta ricevendo le cure necessarie da parte del personale sanitario. Come ha sottolineato l'Asl Lanciano Vasto Chieti, le condizioni della piccola "vengono monitorate costantemente dai medici del reparto di pediatria, nell'ambito del percorso terapeutico predisposto dai sanitari". 

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