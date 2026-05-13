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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 maggio: la rassegna stampa

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L'Hantavirus domina le prime pagine dei principali quotidiani nazionali: test su una turista argentina ricoverata a Messina, mentre un britannico è stato posto in quarantena a Milano. Allo Spallanzani i test del marittimo 25enne calabrese, già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Spazio anche all'Iran che per la prima volta minaccia di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Giovedì l’incontro Trump-Xi in Cina

 

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