Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 maggio: la rassegna stampa

L'Hantavirus domina le prime pagine dei principali quotidiani nazionali: test su una turista argentina ricoverata a Messina, mentre un britannico è stato posto in quarantena a Milano. Allo Spallanzani i test del marittimo 25enne calabrese, già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Spazio anche all'Iran che per la prima volta minaccia di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Giovedì l’incontro Trump-Xi in Cina
- In apertura “Virus, controlli e nuovi contagi”, con il riferimento agli esami inviati allo Spallanzani e alle verifiche su due casi a Milano e Messina. In alto spazio anche all’Iran con “Trump da Xi. Minaccia di Teheran sul nucleare. Piano italiano per la missione navale a Hormuz” e al vertice tra Usa e Cina con “Il vertice e le paure di Taiwan”. In taglio basso il Giro d’Italia con “Ciccone in maglia rosa. È la prima per l’Italia”. Presente anche il tennis con “Sinner e Darderi, l’azzurro colora Roma”.
- L’apertura è dedicata a “La minaccia nucleare dell’Iran”, con le dichiarazioni di Teheran e il viaggio di Trump in Cina per l’incontro con Xi. In primo piano anche l’Hantavirus con “Virus, quarantena a Milano il caso del paziente inglese” e le parole di Mattarella nella giornata degli infermieri “Sanità pubblica non negoziabile, eroi gli infermieri”. In taglio centrale: “Raffica di dimissioni nel governo Starmer in bilico: ‘Ma vado avanti’”. In taglio basso: “Eurovision al via tra show e proteste contro Israele”.
- In apertura “Iran, minaccia nucleare Xi-Trump, prova di forza”, con il focus sul confronto tra Washington e Pechino e l’analisi “Perchè Pechino finirà per imporsi”. In evidenza anche la politica britannica con “Starmer al capolinea fuga dal governo”. Al centro della pagina l’intervista-racconto “Sessant’anni sull’onda” dedicata a Giovanni Soldini. In spalla “‘Basta Cpr italiani’. Meloni irritata Dietrofront Rama”. Presente anche la cronaca con “L’avvocato dei Poggi: ‘Accusando Sempio i pm vogliono piegare la realtà’”.
- L’apertura è dedicata al calcio con “Il caos derby si poteva evitare”, con l’intervista al ministro dell’Interno Piantedosi. In alto spazio anche al tennis con “Darderi, miracolo che aiuta Sinner”. In taglio centrale: “C’è Lazio-Inter, la Coppa che vale una stagione”. Spazio inoltre al summit Usa-Cina con “Trump-Xi: il dialogo che serve al mondo”. In spalla l’Hantavirus con “In campo lo Spallanzani. La virologa Capua: rischio quasi zero”, “Undici i contagiati, il Colle: non dimenticare il Covid”.
- In apertura “La Ue a Meta: paghi per i contenuti”. In taglio alto la guerra in Iran con il titolo “Pentagono: i costi della guerra all’Iran saliti a 29 miliardi di dollari”. In taglio centrale i dati Istat con “Aliquote Irpef e assegno unico vincono la corsa sull’inflazione”. Spazio anche alla difesa con “Riarmo tedesco bocciato: ‘Guarda solo al passato’”. Presente inoltre il titolo “Banche italiane record. Per le prime cinque profitti a 7,5 miliardi”.
- L’apertura è dedicata alla finale di Coppa Italia con “Coppa Mia”, in vista della sfida tra Lazio e Inter all’Olimpico. In alto spazio al Giro d’Italia con “Favola Ciccone”, dedicato alla maglia rosa conquistata dal corridore italiano. In taglio centrale il tennis con “Terra nostra”, sul percorso di Sinner e Darderi agli Internazionali di Roma. In spalla spazio alla crisi rossonera con “Milan unità di crisi”. Presente anche il richiamo “Champions di lunedì”.