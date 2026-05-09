Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 maggio: la rassegna stampa
Aperture dei giornali dedicate ai rapporti Italia-Usa dopo che ieri, 8 maggio, il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha incontrato a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Grande spazio anche al delitto di Garlasco con le ultime novità emerse su Andrea Sempio
- Il Corriere della Sera dedica l'apertutra di oggi all'incontro dell'8 maggio tra la premier Meloni e il segretario di Stato Usa Rubio: "Italia-Usa, prove di disgelo" il titolo. Poi spazio anche al "caos Biennale" con gli scontri al corteo pro Pal .Focus anche sul delitto di Garlasco e sulle ultime rivelazioni su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.
- "Meloni-Usa, resta il gelo", titola La Repubblica. La premier è stata molto diretta e chiara, secondo quanto filtra da fonti governative, durante il faccia a faccia: ha sottolineato che deve difendere, e continuerà a farlo, gli interessi italiani. Spazio anche al racconto sulle tensioni alla Biennale, con la "serrata anti Israele".
- Sull'incontro Meloni-Rubio il quotidiano titola: "L'America è lontana". E su Garlasco, spazio alle ultime intercettazioni emerse di Andrea Sempio ("Il sangue c'era") e alla reazione della famiglia Poggi che critica carabinieri e pm.
- Titola invece sulle parole di Meloni Il Messaggero: "Dialogo franco tra alleati". Poi la cronaca: da una parte il caso di Diaolik, con Calderon assolto in appello, e dall'altra Andrea Sempio e i nuovi audio filtrati su di lui e sul delitto di Garlasco.
- Focus sul Giro d'Italia per La Gazzetta dello Sport, con la competizione ciclistica che è partita e che entra ora nel vivo. Sulla F1, invece, "Kimi è una stella" è il titolo in grande, con l'intervista al boss della Mercedes sul giovane fenomeno.
- Attenzione puntata sul calcio per Il Corriere dello Sport: "Due sfide in 5 giorni, test alla coppa". E poi focus sulla Juve con "le regole di Lucio".
- "Orgoglio D'Aversa. Toro, scossa derby", il titolo del quotidiano sportivo. Poi focus sulla Juve e sul suo futuro: "Ti giochi tutto".
- Approfondimento dedicato alla cronaca per Il Giornale, con il caso Garlasco in primo piano, le parole di Andrea Sempio ("Bella str..za"), e le carte dei pm contro di lui. Mentre su Meloni-Rubio il quotidiano titola: "Prove di pace a ostacoli".
- "Dividendi, trimestre record (+ 6,7%)" titola il quotidiano economico. Poi focus sui pagamenti Pa: "Più flessibilità sui debiti fiscali degli autonomi".
- "Le guerre uccidono i governi europei e gonfiano le destre", il titolo del giornale che si concentra sulle elezioni locali in Uk che mostrano una battuta d’arresto per il Partito laburista del premier Keir Starmer.
- Libero si concentra su Andrea Sempio e sui suoi "soliloqui" e "appunti" sul caso Garlasco. "Tutte le frasi choc" titola il quotidiano, che le mette in fila in apertura.
- Anche Domani titola sulle tensioni tra Usa e Italia, soprattutto per quel che riguarda l'Iran e le basi militari.
- "Giustizia, tutto da rifare", titola il giornale, con un focus sul caso di Garlasco e sugli ultimi sviluppi con la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
- "Solo l'Europa può fare la festa a Trump" è uno dei focus dell'edizione del fine settimana del giornale.
- Si concentra su Garlasco La Nazione con le parole di Sempio sul delitto. Ma spazio anche alle tensioni alla Biennale e alle "prove di dialogo" tra Roma e Washington.
- "Lo Stato dell'arte" il titolo del giornale che spiega: "Alla Biennale di Venezia, 30 padiglioni sbarrati e migliaia in corteo ieri contro Israele". Poi spazio alla sconfitta di Starmer in Uk.