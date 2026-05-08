"La risposta ce l’abbiamo nei fatti perché la Procura Generale di Milano, a quanto si legge dai resoconti di stampa, avrebbe avuto già degli incontri con il Procuratore di Pavia e starebbe acquisendo atti per chiedere la revisione del processo di Stasi. Inizialmente, quando è stato fatto il primo capo di imputazione provvisorio su Sempio, si ipotizzava che avesse agito “da solo o in concorso con altri”. Adesso il capo di imputazione si è solidificato nei termini di un reato commesso solo da Sempio, e quindi si aprirebbero due binari paralleli che riguarderebbero, da una parte Sempio stesso, e dall’altra Stasi".