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Rubio a Roma, l'incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni

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Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha incontrato a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sul tavolo tra i temi affrontati anche la situazione nello Stretto di Hormuz e la crisi in Libano. Rubio e Meloni si sono salutati con una stretta di mano. In mattinata, il Segretario di Stato Usa è stato ricevuto anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

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