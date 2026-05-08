Rubio a Roma, l'incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha incontrato a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sul tavolo tra i temi affrontati anche la situazione nello Stretto di Hormuz e la crisi in Libano. Rubio e Meloni si sono salutati con una stretta di mano. In mattinata, il Segretario di Stato Usa è stato ricevuto anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Prossimi video
Amazon avanti col data center in Cile dopo il ricorso
Mondo
Mosca blindata per la parata del giorno della vittoria mentre proseguono attacchi incrociati
Mondo
Un libro racconta l'umanità portata in scena da Shakespeare
Mondo
Indonesia, erutta vulcano Dukono: 20 escursionisti bloccati
Mondo
Rubio: "Aspettiamo risposte dall'Iran"
Mondo
Rubio: "Sono un sostenitore della Nato"
Mondo
Rubio: "La Chiesa ha un ruolo importante nel mondo"
Mondo