Adunata Alpini a Genova, sfilano 90mila penne nere. FOTO

97ª Adunata Alpini a Genova, migliaia in città per la storica sfilata. FOTO
Si è svolta oggi per le vie di Genova la 97ª adunata degli Alpini. La sfilata, aperta dallo striscione "Alpini, faro per il futuro dell'Italia", ha visto la partecipazione di 90mila penne nere. Il prossimo anno la sfilata si terrà a Brescia
- Circa 90mila alpini hanno partecipato alla 97ª adunata che si è tenuta oggi per le vie di Genova. Aperta da uno striscione “Alpini, faro per il futuro dell’Italia”, la parata ha percorso tutta via XX Settembre per concludersi in piazza della Vittoria sotto il palco dove si trovavano il ministro Crosetto, il presidente della Camera Fontana, il governatore Marco Bucci e la sindaca Silvia Salis oltre alle autorità civili e militari cittadine.
- La grande sfilata degli alpini è stata aperta dai reparti piemontesi, con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense e la Bandiera di Guerra del 2/o Reggimento alpini di Cuneo con due compagnie e una terza compagnia del Centro addestramento alpino di Aosta.
- La Fanfara della Brigata Alpina Taurinense ha scandito il passo e richiamato le tradizioni, la storia e lo spirito di corpo delle penne nere. Dietro di lei la Bandiera di Guerra del 2/o Reggimento Alpini, a simbolo "dell'onore, della storia e del sacrificio del reparto". Decorata per il valore dimostrato durante la propria storia operativa, la bandiera rappresenta idealmente tutti gli alpini che, nel tempo, hanno servito il Paese in operazioni militari, missioni internazionali e attività di soccorso e supporto alla popolazione.
- I militari hanno sfilato con dotazioni ed equipaggiamenti tipici utilizzati nelle attività alpinistiche in ambiente montano. Ha chiuso lo sfilamento degli alpini in armi una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali e graduati delle Truppe Alpine in servizio.
- In piazza della Vittoria c’è stata poi la cerimonia del passaggio della stecca, con la città di Brescia sede della prossima adunata nazionale alpina nel 2027. “I bresciani sono già al lavoro, il tavolo organizzativo è già a pieno ritmo. Mi piace anche sottolineare quanto tutte le istituzioni in modo molto corale hanno sostenuto prima la candidatura e adesso stanno lavorando perché sia memorabile anche l'adunata del 2027”, ha dichiarato la sindaca di Brescia Rosalba Castelletti.
- "La 97esima adunata nazionale degli Alpini nella storica città di Genova, rinnoverà l'indissolubile legame tra le Penne nere e il Paese. Custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio che anima le unità in servizio, componenti d'eccellenza dell'esercito, gli alpini in congedo profondono in numerose attività di volontariato e di Protezione civile i valori di solidarietà che li caratterizzano. Al sodalizio giunga l'apprezzamento della Repubblica per l'impegno profuso”, è stato il messaggio inviato dal presidente Sergio Mattarella.
- La sindaca di Genova Silvia Salis ha sottolineato il “bilancio molto positivo" dell'evento. "Il Comune di Genova ha fatto il possibile per accogliere questa adunata al meglio" ha detto Salis ringraziando "la macchina comunale, tutti quelli che hanno lavorato a questa adunata, tutti hanno dato il massimo per far sì che questa adunata fosse accolta al meglio". Salis ha ringraziato il ministro Crosetto e Difesa Servizi "perché siamo riusciti con la Marina Militare ad avere qui l'Amerigo Vespucci per rendere ancora più prezioso questo momento”.
- "L'Adunata degli #Alpini è il momento in cui una grande famiglia si ritrova, nel ricordo di chi non c'è più, nella fierezza di ciò che rappresenta e nel senso di appartenenza che unisce generazioni diverse sotto lo stesso cappello con la penna nera", ha scritto il ministro della Difesa Guido Crosetto su X.
- "Tempra, dedizione e spirito di servizio: eredità che attraversano le generazioni. A Genova, per la 97esima adunata degli Alpini, celebriamo donne e uomini che hanno fatto del dovere e della solidarietà una vocazione. A loro la nostra riconoscenza e la nostra stima", ha invece scritto su suo profilo Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
- "Abbiamo dimostrato che abbiamo fatto la scelta giusta qualche anno fa quando abbiamo cercato di ottenere l'adunata qui a Genova. Genova ha accolto tutti in maniera incredibile e gli alpini si sono dimostrati molto contenti di essere qui da noi. Quindi è stato un grande successo. La scelta giusta, un grande successo", ha dichiarato il governatore della Liguria Marco Bucci.