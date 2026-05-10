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Adunata alpini a Genova

97ª Adunata Alpini a Genova, migliaia in città per la storica sfilata. FOTO

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©Ansa

Si è svolta oggi per le vie di Genova la 97ª adunata degli Alpini. La sfilata, aperta dallo striscione "Alpini, faro per il futuro dell'Italia", ha visto la partecipazione di 90mila penne nere. Il prossimo anno la sfilata si terrà a Brescia

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Adunata Alpini a Genova, sfilano 90mila penne nere. FOTO

Cronaca

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