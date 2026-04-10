"Candidata progressista"

“Sono una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere - sottolinea Salis nell'intervista -. Questo governo di destra non è stato in grado di realizzare né l'uno né l'altro, rendendo infelici sia i pochi che i molti. Il che, di per sé, è già un grande risultato". "Salis è dunque pronta per il grande salto?", si chiede Bloomberg e a cui la sindaca risponde così: "È chiaro che non posso sfuggire a questa attenzione nazionale, non posso eludere le domande. È una cosa interessante, mi lusinga" ha detto ribadendo però il suo no a una corsa alle primarie. Ma se le venisse chiesto direttamente di candidarsi? Insiste Bloomberg: "Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia".