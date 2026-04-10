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Salis a Bloomberg: "Io anti-Meloni? Se me lo chiedessero lo prenderei in considerazione"

Politica

“Sono una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere - sottolinea la sindaca di Genova in un'intervista a Bloomberg -. Questo governo di destra non è stato in grado di realizzare né l'uno né l'altro, rendendo infelici sia i pochi che i molti"

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"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga". Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come "il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni". "La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso - osserva in apertura d'articolo Bloomberg - sta galvanizzando l'opposizione italiana" riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell'attuale premier alle prossime elezioni.

"Candidata progressista"

“Sono una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere - sottolinea Salis nell'intervista -. Questo governo di destra non è stato in grado di realizzare né l'uno né l'altro, rendendo infelici sia i pochi che i molti. Il che, di per sé, è già un grande risultato". "Salis è dunque pronta per il grande salto?", si chiede Bloomberg e a cui la sindaca risponde così: "È chiaro che non posso sfuggire a questa attenzione nazionale, non posso eludere le domande. È una cosa interessante, mi lusinga" ha detto ribadendo però il suo no a una corsa alle primarie. Ma se le venisse chiesto direttamente di candidarsi? Insiste Bloomberg: "Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia".

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