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Genova, 20mila persone per il dj set di Charlotte De Witte

Cronaca
©Getty

Grande folla in piazza Matteotti per l'evento con la star internazionale della console. La sindaca Silvia Salis: "Emozionante vedere tanti giovani"

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Uno straordinario successo di pubblico per il dj set di Charlotte de Witte, superstar internazionale della console, a Genova. La dj si è esibita davanti a una piazza Matteotti piena, con la sindaca Silvia Salis a pochi passi da lei sul palco che ha celebrato l’evento con un post su Instagram: “Una serata per tante e tanti giovani genovesi e non solo, una serata bellissima per la nostra città – ha scritto la prima cittadina -. @charlottedewittemusic ha scelto piazza Matteotti per la sua musica e Genova ha risposto alla grande. Grazie a tutte e tutti quelli che ci sono stati e che ci hanno creduto”.

Oltre 20 mila tra spettatori e curiosi

L’evento è iniziato alle 19 per una esibizione memorabile che ha coinvolto la cittadinanza senza distinzioni di età e genere. In 8 mila sono accorsi in piazza, con le immagini aeree a ritrarre lo spettacolo di una folla allegra e ordinata. Ma i numeri salgono ancora se si considerano i passanti che, incuriositi, si sono fermati sotto al palco sollevato per pochi minuti, portando il conteggio totale oltre quota 20 mila.

Salis: "Vogliamo far vivere la città"

In piazza non solo gli habitué dei club e gli appassionati di musica elettronica, ma anche moltissimi giovani, famiglie e turisti affascinati da un'atmosfera fuori dall'ordinario. "Queste sono giornate pensate specificamente per i ragazzi, ed è emozionante vedere tanti giovani arrivati anche da fuori Genova per assistere a questo spettacolo - ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis -. La nostra volontà è chiara: vogliamo far vivere questa città e proporre iniziative capaci di suscitare reale interesse. Sappiamo di essere tra le città europee con l'età media più alta, ed è proprio per questo che il nostro impegno per le nuove generazioni deve essere prioritario: dobbiamo attirarle, interessarle e offrire loro spazi di protagonismo".

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