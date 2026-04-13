Genova, 20mila persone per il dj set di Charlotte De Witte

Grande folla in piazza Matteotti per l'evento con la star internazionale della console. La sindaca Silvia Salis: "Emozionante vedere tanti giovani" ascolta articolo

Uno straordinario successo di pubblico per il dj set di Charlotte de Witte, superstar internazionale della console, a Genova. La dj si è esibita davanti a una piazza Matteotti piena, con la sindaca Silvia Salis a pochi passi da lei sul palco che ha celebrato l’evento con un post su Instagram: “Una serata per tante e tanti giovani genovesi e non solo, una serata bellissima per la nostra città – ha scritto la prima cittadina -. @charlottedewittemusic ha scelto piazza Matteotti per la sua musica e Genova ha risposto alla grande. Grazie a tutte e tutti quelli che ci sono stati e che ci hanno creduto”.

Oltre 20 mila tra spettatori e curiosi L’evento è iniziato alle 19 per una esibizione memorabile che ha coinvolto la cittadinanza senza distinzioni di età e genere. In 8 mila sono accorsi in piazza, con le immagini aeree a ritrarre lo spettacolo di una folla allegra e ordinata. Ma i numeri salgono ancora se si considerano i passanti che, incuriositi, si sono fermati sotto al palco sollevato per pochi minuti, portando il conteggio totale oltre quota 20 mila.