Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 maggio: la rassegna stampa

Sulle aperture dei giornali, l'apertura di Putin all'Ue: "La guerra sta per finire, vorrei trattare con l'ex cancelliere tedesco Schroeder". Nuovo attacco di Trump all'Italia: "Non ci ha dato una mano". Hantavirus, scatta la quarantena per quattro italiani: erano a bordo di un aereo con una delle vittime. Ma i virologi: "Niente allarmismi"
- Hantavirus, quattro contatti in Italia: erano in aereo con una delle vittime, scatta la quarantena fiduciaria. Londra isolerà in ospedale i britannici a bordo. Ucraina, dopo la mini-parata il presidente russo Putin manda segnali all'Ue. Iran, il governo di Teheran prende tempo (e il presidente americano Trump vorrebbe sfilarsi). Donald al Corriere della Sera: "Via le truppe Usa? Sto valutando". Garlasco, "spunta un foglio di Sempio con gli appunti sul delitto"
- Kiev, Putin apre all'Ue: "La guerra sta per finire". Nel giorno della parata a Mosca, il presidente russo si dice pronto a trattare e chiede che sia l'ex cancelliere tedesco Schroeder a negoziare. Il presidente americano Trump: "Attendo la risposta dell'Iran". Allarme Hantavirus, scatta la quarantena per quattro italiani: erano a bordo di un aereo con una delle vittime. Per loro, sorveglianza medica nelle regioni di residenza (Calabria, Campania, Toscana e Veneto).
- L'Iran: "Sulla pace decidiamo noi". Gli ayatollah non temono l'ultimatum, la Casa Bianca rilancia Vance in Pakistan per i negoziati. Ucraina, la giravolta di Putin: il presidente russo si dice pronto trattare con l'Europa. Fra il leader americano Trump e la premier Meloni è "guerra fredda". Intanto, a Toronto, la segretaria del Pd Schlein partecipa al vertice dei progressisti con Obama e Carney.
- Delitto di Garlasco, nove perizie incastrerebbero Sempio. Usato anche un avatar dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi per ricostruire i movimenti nella villetta. Hantavirus, isolate quattro persone in Italia: sbarcate in Italia, sono in quarantena. L'infettivologo Nicastri: "Non ci sarà una nuova pandemia". Guerra in Iran, il presidente americano Trump: "L'Italia non ci aiuta". Segnali dal Cremlino sull'Ucraina: Il leader russo Putin si dice pronto a negoziare con l'Ue.
- Flash Vlahovic: il serbo segna subito (12 secondi dal fischio d'inizio) e la Juve vince a Lecce. L'attaccante: "Due partite e addio? Vedremo". Alle 20:45 Milan-Atalanta: Allegri ribalta il Diavolo con sei cambi, Gimenez-Pulisic davanti. Anche Roma e Como credono alla qualificazione Champions. Giro d'Italia, è subito battaglia tra Pellizzari e Vingegaard. Nella seconda tappa maxi-caduta, Yates ferito. L'uruguaiano Silva in rosa
- La Juve è terza: Spalletti vince 1-0 a Lecce e va a +1 su Allegri e +4 su Gasperini. Tutto grazie a un gol di Vlahovic dopo 11 secondi: il serbo fa la differenza con la sua seconda rete di fila. "La Champions dipende solo da noi. Ringrazio il tecnico, mi è stato vicino. Il mio futuro è ancora qui? Vediamo", dice l'attaccante a fine partita. Alle 20.45 c'è Milan-Atalanta: i rossoneri hanno bisogno di 6 punti in 3 gare per qualificarsi all'Europa. Leao e Fofana finiscono in panchina, Gimenez in tandem con Pulisic.
- Impatto Vlahovic: gol-lampo dell'attaccante in Lecce-Juventus, i bianconeri vincono e salgono al terzo posto in classifica. Al serbo annullano anche un'altra rete per fuorigioco e giudicano irregolare (tra i dubbi) la sua posizione prima del raddoppio di Kalulu. Finisce tra i brividi, ma c'è il sorpasso al Milan e la Roma torna a -4. Dusan: "Rimarrò? Non so, vediamo". Il Milan attende l'Atalanta a San Siro, Allegri: "Io qui a lungo". In casa Dea c'è aria di rivoluzione: oltre a Palladino, ipotesi uscita anche del ds D'Amico
- Rebus della pace nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Per il presidente russo Putin, "la guerra con Kiev è vicino alla fine". E poi annuncia: "Tratterei con l'ex cancelliere tedesco Schroeder". Il presidente americano Trump all'Italia: "Penso al ritiro delle truppe". Inchiesta sul centro sociale Askatasuna: secondo quanto riporta Il Giornale, dalle carte emergono "gli insulti antisemiti alle compagne e le offese alle vittime del terrorismo".
- A scuola la pandemia non è mai passata. Anzi, sembra aver peggiorato i gap pre-esistenti negli apprendimenti. È l'impressione che emerge dalle rilevazioni Invalsi dell'anno scorso disaggregate a livello provinciale. Se ci soffermiamo sulle competenze in italiano e matematica, i due saperi considerati essenziali per partecipare alla vita attiva, alla fine del primo e del secondo ciclo di istruzione scopriamo che nel 2024-25 quasi uno studente su due è arrivato alla licenza media o al diploma senza aver raggiunto i livelli minimi attesi.
- Chi ride con la guerra: extraprofitti per banche, petrolieri e fabbricanti d'armi; circa 740 miliardi in 3 mesi. Solo a marzo i grandi gruppi fanno +20% di utili. E il conto salato del conflitto in Iran lo pagano le famiglie: 1.000-1.500 euro l'anno (voli, cibo, bollette, benzina). Il presidente americano Trump attacca di nuovo l'Italia: "Non ci hanno aiutato". Intanto Israele "si allarga e ruba territori": Gaza, West Bank, Libano, Siria.
- Hantavirus, effettuati controlli su quattro residenti in Italia: erano in aereo con una vittima. Non c'è emergenza, eppure la sinistra se la prende con l'esecutivo e riparte la sfilata dei virologi. Adunanza nazionale, Genova vieta i muli agli Alpini: sono i paradossi burocratici nella città di Salis. Ucraina, il presidente russo Putin annuncia: "La guerra è quasi finita".
- Flotilla, liberati Thiago e Saif: i due attivisti sequestrati una settimana fa sono stati rilasciati. Decisive le pressioni di Onu (e Spagna). Il leader americano Trump attacca di nuovo la premier Meloni: "L'Italia non ci ha aiutato in Iran". A Mosca parata flop del presidente russo Putin: su Kiev è sempre più isolato. L'ex magistrato Grasso: "Le intercettazioni? Chi le limita fa un favore alle mafie".
- Giustizia, tutto da rifare: Procure scatenate, intercettazioni e querele ai giornali. Da Garlasco ai tanti errori giudiziari, scricchiola tutto. Venezia, alla Biennale va in scena "la solita caccia al sionista" e "l'ipocrisia sulla Russia". Iran, distrutte dalle forze statunitensi due navi del regime. Teheran si infuria, ma il presidente americano Trump sminuisce l'attacco. Il segretario di Stato Usa Rubio a colloqui con la premier Meloni: ferite sanate, ritrovata la sinergia "sulle priorità".
- Solo l'Europa può fare la festa a Trump: l'unica strada per la premier Meloni per trovare un nuovo equilibrio con il presidente americano non passa dal rapporto con il segretario di Stato Usa Rubio ma dal rapporto con Bruxelles. Ci sono catene da spezzare a destra per aiutare l'Ue a diventare finalmente grande. Delitto di Garlasco, il nuovo mostro: Sempio sarà innocente fino alla Cassazione, ma nell'orribile ordalia dei media è già "il killer". Questione energia, parla il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: "La Sardegna non blocchi le rinnovabili".
- La grigia parata del presidente russo Putin: "La guerra può finire". Lo zar dopo la sfilata militare: "Pronti a negoziare con l'Ue, preferirei l'ex cancelliere tedesco Schroeder". Da parte del leader americano Trump un nuovo attacco all'Italia: "Non c'è quando serve. E dall'Iran voglio una risposta". Hantavirus, cresce l'allerta: controlli su quattro italiani residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, venuti in contatto con una donna che era sulla nave e poi è deceduta. I virologi invitano però a non generare allarmismi
- Detenuti senza accuse e torturati, Thiago Ávila e Saif Abu Keshek saranno espulsi da Israele, che li ha sequestrati dieci giorni fa in acque internazionali a mille chilometri dalle sue coste. Erano a bordo di barche italiane della Flotilla (che nella sua rotta per Gaza è ora in Turchia). Migranti, arrivano altri decreti: l'Ue richiama l'Italia, è in ritardo anche per le nuove procedure d'asilo.