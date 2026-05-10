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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 maggio: la rassegna stampa

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Sulle aperture dei giornali, l'apertura di Putin all'Ue: "La guerra sta per finire, vorrei trattare con l'ex cancelliere tedesco Schroeder". Nuovo attacco di Trump all'Italia: "Non ci ha dato una mano". Hantavirus, scatta la quarantena per quattro italiani: erano a bordo di un aereo con una delle vittime. Ma i virologi: "Niente allarmismi"

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